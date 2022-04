Domácí se museli obejít bez kapitána Gulaše, jenž dostal za faul na Tomáška ve čtvrtečním duelu stopku na jeden zápas, a také zraněného Karabáčka. Do hry tak naskočili mladí útočníci Koláček s Chlubnou. Do hostující sestavy se vrátil uzdravený Kaše.

Úvodní třetina sice nepřinesla žádný gól, ale vyprodaná hala se u svižného a vyrovnaného hokeje rozhodně nenudila.

Jihočeši nic nedbali oslabené sestavy i nepříznivého vývoje série a pustili se do favorita opět s pořádnou vervou. Hned na úvod zápasu si vynutili přesilovku, ale Hudáčka v brance soupeře ohrožovali spíše z uctivé vzdálenosti.

I když byli domácí aktivnější, první větší šanci zápasu měla Sparta. Po nedorozumění v rozehrávce Motoru upaloval směrem k Hrachovinovi Chlapík, ale naštěstí měl vychýlenou mušku. Podobně dopadl i Šmerha, který střílel z bezprostřední blízkosti, ale domácí gólman vytáhl parádní zákrok betonem.

Po změně stran už se poprvé měnilo skóre. Štencel přesně našel Voženílka a ten z poměrně těžkého úhlu poprvé překonal Hudáčka – 1:0.

Po inkasované brance ale Sparta přidala. Nebyl to nějak zdrcující tlak, ale zákroků na Hrachovinově kontě přibývalo. Ve 34. min. však už fantom v domácí brance zakročit nemohl. Dvořáček našel rozjetého Thorella a ten z bezprostřední blízkosti prostřelil Hrachovinu – 1:1.

Když se zdálo, že Pražané získávají nad zápasem kontrolu, ujel Abdul a opakovanou střelou strhl vedení opět na domácí stranu. Další gól navíc mohl záhy přidat matador Vondrka, jenže v obrovské příležitosti minul branku.

Scénář pro třetí dějství tak byl daný. Sparta se tlačila do útoku a Motor poctivě bránil nejtěsnější vedení. A co prošlo, pochytal výtečný Hrachovina.

Definitivní rozhodnutí přišlo pět minut před koncem v době, kdy už vyprodaným hledištěm obíhala mexická vlna. Elitní formace Jihočechů sehrála bleskovou kombinaci, na jejímž konci jel Pech sám na Hudáčka a neomylně zakončil – 3:1.

Sparta už tentokrát neměla takový drajv jako v předcházejících duelech a na zvrat v utkání už pomýšlet nemohla.

Dvě minuty před koncem hosté odvolali gólmana, ale žádný zdrcující tlak už se nekonal a Motor si zaslouženou první výhru v sérii pohlídal.

Branky a nahrávky: 23. D. Voženílek (Štencel, Vráblík), 36. Abdul (Štencel, Pech), 55. Pech (Abdul, Vondrka) – 34. E. Thorell (Dvořáček). Vyloučení: 1:2, bez využití. Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva – J. Ondráček, Špůr. Diváci: 6421 (vyprodáno). Stav série: 1:3.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Piskáček, Percy, Bučko, Šenkeřík, Štich – Valský, J. Novotný, D. Voženílek – Vondrka, Pech, Abdul – Chlubna, M. Hanzl, M. Beránek – J. Ondráček, Koláček, Holec. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Sparta: J. Hudáček – D. Němeček, Matuškin, Pavelka, Polášek, T. Dvořák, Moravčík, Jurčina – Řepík, Sobotka, Forman – Chlapík, Tomášek, D. Kaše – Šmerha, Horák, E. Thorell – Dvořáček, Vitouch, Buchtele. Trenéři Jandač, Hořava, Hamara a J. Hlinka.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Kluci podalo koncentrovaný výkon podpořený výborným gólmanem, který nám dal šanci vyhrát. Bojovali jsme a věděli jsme, co se může stát, když prohrajeme.“

Josef Jandač (Sparta): „Motor vyhrál zaslouženě. Byl hladovější a chtěl vítězství víc než my. Domácí byli důraznější v osobních soubojích a my jsme je nepřetlačili. Soupeř hrál opravdu na krev, zatímco my ne.“