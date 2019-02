České Budějovice – To byl zase Motor, jak ho chtějí fanoušci mít. Českobudějovičtí hokejisté po přesvědčivém výkonu porazili ve 45. kole WSM ligy Ústí nad Labem 5:1 a v čele soutěže si drží pětibodový náskok. Již v pondělí hrají v Přerově (18).

Martin Heřman (vlevo) a Michal Chovan slaví gól do branky Ústí nad Labem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočeši dali rychle zapomenout na středeční nepříjemnou facku ve Frýdku – Místku (0:5). Pod taktovkou nového kapitána Filipa Nováka, jenž nahradil zraněného Lukáše Květoně, podali skutečně velmi dobrý výkon.

První třetinu odehráli ve speciálních dresech s podobiznou Ivana Hlinky (ty půjdou do aukce, jejíž výtěžek bude předán Nadačnímu fondu Ivana Hlinky) a soupeře pořádně zmáčkli. Poměr střel po dvaceti minutách byl 22:3 a skóre 3:0 mohlo být i vyšší. „Facka z Frýdku-Místku mužstvo nakopla. Tentokrát tým od začátku šlapal," chválil si trenér Antonín Stavjaňa.



Skóre otevřel už ve 3. min. po nezištné Vlčkově přihrávce Fronk. Druhou branku přidal šikovnou tečí Čermák a gólový účet úvodního dějství uzavřel elegantní koncovkou Chovan.



Pod dojmem vysokého vedení po změně stran domácí trochu ubrali a druhá část hry byla přece jen vyrovnanější. Branka nepadla sice ani na jedné straně, ale na střely vyhrál Motor druhou třetinu opět výrazně 15:4. „Soupeř byl od první do poslední minuty jasně lepší. Přijeli jsme jen s torzem sestavy, protože máme nějaká zranění. Přesto jsme chtěli podat zodpovědný výkon od začátku do konce, to se nám ale nedařilo. Rozhodla hned první třetina, kde jsme prohráli 0:3," posteskl si trenér Ústí Miroslav Mach.



Další góly padaly až ve třetí třetině. Nejprve Volkeho zaskočil nečekanou střelou a svým druhým gólem Chovan. Svůj návrat do českobudějovického dresu pak oslavil brankou také Tomáš Vak. Hostující Macek už pak pouze korigoval na konečných 5:1. „Naše sestava by se mohla už pomalu zkonsolidovat a jednotlivé formace budou stabilnější. Věřím, že se to projeví i na našem herním projevu, kde bude daleko lepší spolupráce," přeje si Antonín Stavjaňa.

Branky a nahrávky: 3. Fronk (Vlček, Fillman), 15. Čermák (Pavlin, Vak), 18. Chovan (Nouza), 42. Chovan (Mucha), 44. Vak (Pavlin, Pýcha) – 46. Macek (Kasík, Zd. Doležal). Vyloučení: 3:6, využití: 0:1. Rozhodčí: Grech – Jindra, Kreuzer. Diváci: 5707.

ČEZ Motor: Kváča – Fillman, F. Novák, Pavlin, Pýcha, Mucha, Vráblík – Dostálek, Vak, Čermák – Chovan, Nouza, Heřman – Fronk, Vlček, Žovinec – Hřebejk, Škoda, Babka. Trenéři Stavjaňa a Štrba.