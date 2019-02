Benátky nad Jizerou – Do závěrečné čtvrtiny základní části první Chance ligy vstoupili hokejisté ČEZ Motoru vydřeným vítězstvím v Benátkách nad Jizerou 3:2, když skóre otočili až v závěru zápasu. Ve středu budou hostit v Budvar aréně lídra soutěže Duklu Jihlava (17.30).

David Gilbert | Foto: Deník/ Jan Škrle

Na marodce Jihočechů zůstávají Kutlák s Kanaďanem Dunnem, navíc ji bohužel rozšířil i nemocný obránce Pýcha, kterého nahradil Václav Prospal mladší. Místo na soupisce tentokrát nezbylo na Dančišina.



V komorní atmosféře vymrzlé benátecké haly úvodní dějství moc vzruchu nenabídlo. V první větší šanci zápasu vychytal veterán Schwarz hostujícího Čermáka, ale jinak byli aktivnější domácí mladíci. Zachar v přesilovce nastřelil břevno a při další velké příležitosti Havlína vytáhl Strmeň v brance Motoru famózní zákrok.



Po změně stran se tempo hry zvýšilo a do vedení šli ve 33. min. domácí. Při hře čtyři na čtyři se Zachar bleskově protáhl kolem Prospala juniora a střelou mezi Strmeňovy betony otevřel skóre.



A mohlo být ještě hůř. Českobudějovický gólman s vypětím všech sil zlikvidoval obrovskou šanci Bittnera a v závěru druhé třetiny hosté ubránili dvojnásobnou přesilovku soupeře.



V závěrečné třetině svěřenci trenéra Prospala konečně zabrali. Soupeře sevřeli a ve 44. min. také dokázali vyrovnat. V přesilové hře se sice Endál před Schwarzem neprosadil, ale dojíždějící obránce Plášil ho poslal přesně pod horní tyčku.



Jenže deset minut před koncem se protáhl do útočného pásma Špaček a nenápadnou střelou do horní růžku strhl vedení znovu na stranu Benátek.



To už byla situace skutečně vážná. Kapitán Vydarený nastřelil tyč, v přesilovce Motor soupeře sevřel, ale gól nepřicházel. Až pět minut před konce se opřel do puku Heřman a bylo vyrovnáno.



Dvě minuty před koncem to přišlo. Kanaďan Gilbert se báječně protáhl do obranné třetiny Benátek a nekompromisně zavěsil.



V závěru hráli domácí při vyloučení Čermáka power play šest na čtyři, ale Motor si nesmírně důležité tři body vzít nenechal.

Branky a nahrávky: 33. M. Zachar (Wiencek), 50. D. Špaček (Poizl) – 44. Plášil (Endál, Bradley), 55. Heřman, 58. Gilbert (Pavlin). Vyloučení: 7:10, využití: 0:1. Rozhodčí: Micka, Veselý – Bosák, Horažďovský. Diváci: 351.

ČEZ Motor: Strmeň – Pavlin, Plášil, M. Jandus, Vydarený, Fillman, V. Prospal ml. – Zd. Doležal, Gilbert, M. Novák – Babka, Šimánek, Beránek – Endál, Bradley, Čermák – Karabáček, R. Přikryl, Heřman – J. Doktor. Trenéři V. Prospal st. a Totter.