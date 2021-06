Úvodní čtyřtýdenní blok letní přípravy mají extraligoví hokejisté Madeta Motoru České Budějovice zdárně za sebou. Na příští týden plánované soustředění ve Frymburku bylo posunuto.

Hokejisté Motoru už si zase užívají led na druhé ploše Budvar arény. Na snímku se občerstvují navrátilec Roman Vráblík (vlevo) spolu s gólmanem Janem Strmeněm. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

V Motoru se letos vrátili k týmové přípravě, na kterou dohlížejí asistenti Patrik Martinec s Romanem Fouskem. Hlavní trenér Jaroslav Modrý by měl z Ameriky dorazit v nejbližších dnech. A dávají svým svěřencům pořádně do těla. „V první bloku jsme zvládli prakticky všechno, co jsme si naplánovali. Jedinou drobnou kaňkou bylo počasí, které nám neumožnilo být více venku,“ informuje Patrik Martinec. „Museli jsme být víc v tělocvičnách, i když bychom raději byli venku.“