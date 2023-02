Hokejové fanoušky čeká vrchol Krajské ligy, nejlepších osm týmů po dlouhodobé části nyní vstupuje do čtvrtfinálových soubojů v play off. Z Písecka jsou v osudí hokejisté HC Milevsko.

Milevští skončili po základní části druzí za Samsony České Budějovice. Znamená to tedy, že ve čtvrtfinále a případně v semifinále dostanou v případném rozhodujícím utkání celé série výhodu domácího prostředí. A co se týče Milevska, je to výhoda opravdu velká. V základí části soutěže totiž celek z Písecka na domácím ledě ani jednou neprohrál.

Ve čtvrtfinálové sérii se Milevští utkají s tradičním soupeřem HC Strakonice. A roli favorita umocňuje i to, že celek z Písecka v dlouhodové části soutěže oba dva vzájemné zápasy vyhrál. První čtvrtfinálový duel se hraje v pátek 17. února od 19 hodin v Milevsku, odveta pak v neděli 19. února od 17 hodin ve Strakonicích.

A co na ambice svého celku říkají fanoušci? V anketě Píseckého deníku se drtivá většina z nich vyjádřila, že vidí ambice milevského týmu na finálovou sérii. Tak držme alce.