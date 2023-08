Hokejisté Milevska v úvodním přípravném utkání na novou sezonu v krajské lize porazili Strakonice vysoko 8:2. Čtyřmi góly se blýskl Matouš Masopust.

Hokejisté Milevska (ve žlutomodrém) v úvodním přípravném utkání porazili Strakonice 8:2. | Foto: IHC Písek/Martin Pelich

Druhý tým uplynulého ročníku krajské ligy, který po odstoupení vítězného budějovického Samsonu zřejmě bude patřit k hlavním aspirantům na titul, svého soka výrazně přestřílel, ale strakonický brankář Myslivec dvě třetiny odolával.

V té závěrečné fyzicky lépe připravení hráči Milevska ještě zvýšili tlak, kterému hosté už nedokázali čelit. Čtyři góly zaznamenal kanonýr Matouš Masopust, stejný počet asistencí přidala nová akvizice z Českého Krumlova Vojtěch Krcho.

„Vybíral jsem hráče na náročný nátlakový hokej, kdy je třeba neustále bruslit a vytvářet tlak na soupeře po celé ploše hřiště. O to jsme se snažili a já jsem hodně spokojen s přístupem všech hráčů, protože to vydrželo po celý zápas. Vytvořili jsme si hodně brankových příležitosti a věřím, že časem jich budeme proměňovat ještě víc. Objevily se však i mezery v obranné činnosti týmu, na to se budeme hodně zaměřovat v tréninku. Po prvním utkání jsem spokojený, ale čeká nás ještě hodně práce,“ zhodnotil střetnutí milevský trenér František Ševčík.

Už ve středu 30. srpna jeho svěřence čeká atraktivní derby na ledě druholigového Písku (18 hodin).

HC Milevsko – HC Strakonice 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 1. Januška (Přívozník, Škrdleta), 14. Březina (Suchan, Eremiáš), 21. Masopust (Janoch, V. Krcho), 41. Masopust (V. Krcho, Svoboda), 45. Masopust (V. Krcho, Janoch), 50. J. Krcho (Vochozka, Chocholoušek), 52. Masopust (Janoch, V. Krcho), 54. Januška (Hubáček, Přívozník) – 18. Kantor (Dlouhý, Přibyl), 46. Novák (Němec, Kovář). Rozhodčí: Novotný - Bočan, Schlixbier. Vyloučení: 0:3.

Milevsko: Panec - Hubáček, Svoboda, Růžek, Štekr, Kohout, Janda, Dvořák, Bouška - Janoch, V. Krcho, Masopust - Januška, Přívozník, Škrdleta - Chocholoušek, Vochozka, J. Krcho - Březina, Suchan, Eremiáš.

Strakonice: Myslivec - Kovář, Němec, Zralý, Mikeš - Přibyl, Dlouhý, Kantor - Novák, Jiřinec, Řehoř - Babor, Hradský, Vaněček.