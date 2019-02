Milevsko – Hokejisté Milevska bojují v krajské lize o účast v play off. Soutěž je nesmírně vyrovnaná. Vždyť o elitní osmičku se uchází jedenáct mužstev.

Hráči Milevska míří ke svému cíli, kterým je umístění v elitní osmičce. Krajská liga je ale nesmírně vyrovnaná a body ještě budou milevští hokejisté potřebovat. | Foto: Jan Škrle

„To nikdy předtím nebylo. Je to důkaz, že úroveň krajské ligy stoupá,“ pozoruje trenér Milevska Emil Švec.



Čím si to vysvětluje? „Přišli junioři, kteří přinesli rychlost a dravost. Sice jim chybí zkušenosti a s jejich výchovou je hodně práce, dají do toho ale takový ten šmrnc,“ myslí si milevský kouč.



V soutěži ale působí také zkušení hokejisté, kteří už mají něco za sebou. Mladí se od nich učí.



Třeba právě v dresu Milevska nastupuje od začátku ledna bývalý reprezentační obránce Petr Gřegořek, který se může pochlubit titulem mistra světa z roku 2010. „Když přijde Petr do šatny, mladí spoluhráči si berou příklad z jeho přístupu. Vidí, že se rozcvičí, protáhne se, a pak to dělají stejně jako on. Proto jsem rád, že Petra v kádru máme. Kluci aspoň vidí, jak se mají připravit na zápas,“ vítá příchod Gřegořka do milevské kabiny trenér Švec.



Milevští podávají v letošním ročníku krajské ligy vyrovnané výkony, i když po nadějném začátku přišel mírný útlum. „Trochu nám utekl začátek, kdy jsme prohráli tři dobře rozehrané zápasy a zbytečně ztratili devět bodů. Ty nám teď chybí k tomu, abychom mohli hrát ve větším klidu. Máme co dohánět,“ povzdechne si Švec.



Trenér připomíná domácí utkání s Radomyšlí, které jeho svěřenci prohráli 6:8, a také následné porážky s Českým Krumlovem na nájezdy a se Strakonicemi v prodloužení. Nepotěšila ani domácí prohra s béčkem Táborska.



„Nyní máme co dohánět a prakticky v každém zápase hrajeme o šest bodů, jak je ta soutěž vyrovnaná,“ vysvětluje Emil Švec.



Velmi dobře si vedou na prvních dvou příčkách čtyřicetibodové celky Českého Krumlova a Veselí nad Lužnicí, které mají našlápnuto velmi dobře.



Na opačném pólu tabulky zaostávají týmy z Vysočiny Telč a Pelhřimov B, nejlépe na tom není ani jedenáctá Radomyšl. Všichni ostatní ale budou o play off bojovat až do posledního kola základní části.



„Skoro v každém zápase hrajeme prakticky o šest bodů, jak je ta konkurence vyrovnaná. Pomalu se ale do toho dostáváme, a pokud postoupíme do play off, věřím, že v něm ukážeme svoji sílu,“ zůstává optimistou Švec. Poslední výsledky naznačují, že hokejisté Milevska se v závěru základní části skutečně dostávají do potřebné formy.



Kouč je o kvalitách svého týmu přesvědčený. „Myslím, že jsme zkušenější než v minulé sezoně. Hráči si víc uvědomují, že hokej je kolektivní sport,“ porovnává Emil Švec současný tým s tím loňským, který vypadl v semifinále se Strakonicemi.



Mužstvo se oproti loňsku zase tolik nezměnilo. Jádro, které tvoří zkušení čtyřicátníci Štych, Kořánek nebo Müller, zůstalo. Spolehlivé výkony v brance podává Michael Panec. Z Tábora přišli Jakub Šimák a Radek Seidl, novým mužem v milevské sestavě je také zadák Tomáš Pletka.



Favorita letošního ročníku krajské ligy si milevský lodivod Emil Švec netroufá odhadnout. „Těch je hodně, a je těžké říct, kdo z nich je největším. Nepřekvapilo by mě, kdyby osmý v play off vyřadil prvního. Vyřazovací část je totiž zrádná tím, že prohrajete jeden zápas a pak už musíte dva vyhrát,“ přemýšlí kouč.