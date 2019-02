Veselí se sice ujalo ve 4. minutě vedení, hráči Milevska ale dokázali skóre ještě v první třetině otočit, a díky velmi zodpovědné a obětavé hře své vedení uhájili.



Trenéru Švecovi přitom chybělo kvůli chřipkovému onemocnění sedm hráčů základní sestavy. Na ledě se tak neobjevili Gřegořek, Fořt, Hájek, Suchan, Jíška a další opory. „Ještě ve čtvrtek jsem měl na tréninku všechny hráče pohromadě, v pátek ale sedm z nich ulehlo do postele,“ pokrčí rameny trenér.

O odložení utkání vůbec neuvažoval. „Čtrnáct kluků jsem k dispozici měl, takže nastoupit jsme mohli. Nemám ve zvyku vymlouvat se na zranění a nemoci. Ti, kteří mi zůstali, byli rádi, že si mohli zahrát. Navíc ukázali, že zvládají i takto těžká utkání, což je pro mne příjemné zjištění,“ pochvaluje si kouč Švec.



Zítra odehrají hokejisté Milevska poslední duel základní části doma s Vimperkem. Pak už se budou v klidu připravovat na play off. „Do první čtyřky se asi nedostaneme, takže budeme začínat venku. Těžko si můžeme vybírat, protože všichni potenciální soupeři jsou silní. Oni to s námi ale také budou mít těžké,“ směje se Emil Švec.



Veselí nad Lužnicí – HC Milevsko 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Branky: 4. J. Benda (Arnold), 33. Mikeska (J. Drs), 49. R. Benda (M. Čáp) – 4. Šimák (Radosta), 12. Šimák (Pletka), 39. J. Müller (Radosta), 41. J. Müller (Štych), 60. Seidl.

Sestava Milevska: Panec – Štych, Pletka, Tampier, J. Havran, Votruba – T. Bílek, J. Müller, Hamerle – Seidl, Šimák, Radosta – Sláma, Reindl, Petřík. Trenér: Emil Švec