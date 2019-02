Přední Výtoň – Nejnáročnější fází letní přípravy právě procházejí hokejisté prvoligového ČEZ Motoru České Budějovice. V tomto týdnu totiž absolvují kondiční soustředění na Lipně.

Hokejisté Motoru pilně trénují na příští sezonu: Martin Semrád (zleva), Daniel Boháč a Rok Pajič | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Základnu našlo mužstvo v Penzionu Dobík v Pasečné, jehož majitelem je bývalý českobudějovický trenér mládeže Jiří Dobeš. Cestu absolvoval tým v neděli odpoledne po vlastní ose na kolech.



„Cesta proběhla úplně bez problémů. Parádně nám vyšlo počasí a kluci jeli po vedlejších cestách, aby se vyhnuli nějakému většímu provozu. Dojeli do Frymburku a s využitím přívozu ve Frýdavě se dostali až do Pasečné. Jediným drobným zádrhelem byly dva menší defekty, ale ty hned na místě vyřešil bývalý cyklista masér Pavel Vlašic," popisuje průběh cesty provozní ředitel klubu Petr Sailer, jenž jel spolu s prezidentem klubu Romanem Turkem v doprovodném voze.



Soustředění je vrcholem první části letní přípravy a hráči dostanou skutečně zabrat. „Kluky čekají ty nejnáročnější tréninky," přikyvuje Sailer. „Na programu jsou výjezdy na kolech, běhání i posilovna," vypočítává.



Kromě přírodních terénů bude Motor využívat také fotbalové hřiště ve Frymburku a rovněž malou tělocvičnu přímo v penzionu. „Maséři tam s předstihem navezli vybavení, takže tam bude všechno potřebné," říká provozní ředitel.



Na Lipno odjel prakticky kompletní kádr na čele s největší posilou týmu útočníkem Josefem Strakou. Pouze dva hráči zůstali doma. „Neodjeli David Kuchejda, který má berle, a také Dan Růžička, jenž má rovněž zdravotní problémy. „Ani jeden z nich by nemohl jezdit na kole, tak nemělo cenu je tam tahat," vysvětluje Sailer.



S aktuálním kádrem pravděpodobně trenéři Petr Rosol a Radek Bělohlav půjdou na led. „Ještě uvažujeme o zhruba třech posilách. Jednalo by se o jednoho útočníka a dva obránce," informuje Sailer.



Domů ze soustředění se mužstvo vrátí v pátek.