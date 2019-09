České Budějovice – S jednoznačným cílem postoupit do extraligy vstoupí ve středu domácím zápasem s Třebíčí (17.30) do dalšího ročníku první Chance ligy hokejisté ČEZ Motoru.

Václav Prospal | Foto: Deník/ Jan Škrle

Potvrdil to na předsezónní tiskové konferenci, která se uskutečnila ve Špalíčku společnosti Hoch a synové, také prezident klubu Roman Turek. „Cíle se nemění. Chceme postoupit do extraligy. A také bavit naše početné diváky. Hrát AAA hokej, o kterém jsme mnohokrát mluvili. To znamená aktivní, agresivní a atraktivní. Nadále rovněž platí, že chceme zabudovávat do prvního týmu naše vlastní mladé odchovance,“ shrnul bývalý vynikající gólman plány pro tuto sezonu.