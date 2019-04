Domácí nasadili poprvé v baráži od začátku do branky Strmeně. Ze sestavy ale vypadli zranění obránci Pýcha a Pavlin (ten do konce sezony…), takže naskočili Kachyňa a Václav Prospal junior. Do centru prvního útoku se vrátil uzdravený Bradley.

Dynamo sice ještě v baráži neztratilo ani bod, ale Jihočeši nechali veškerý respekt v kabině a do soupeře se od začátku pořádně zakousli. Před Kacetlem bylo několikrát pořádně horko, Doležalova šance byla z kategorie vyložených, ale skóre neměnilo.

Hosté spoléhali hlavně na brejky, které ale byly velice nebezpečné. Po jednom z nich a rychlém přečíslení doslova vychytal Marosze Strmeň.

Jenže závěr úvodního dějství byl ze strany Motoru doslova katastrofální. Při první přesilovce zápasu šly Pardubice do vedení. Schaus nahodil kotouč od modré a Prospal junior ho nešťastně tečoval za Strmeňova záda.

Pouhé čtyři vteřiny před první sirénou pak přidal druhý gól dokonce ve vlastním oslabení Mandát.

„První třetina byla z naší strany slušná, přesto je stav 0:2,“ kroutil hlavou na tribuně zraněný obránce Motoru Pavel Pýcha. „Neproměňujeme šance. Máme čtyři a nedáme z nich žádný gól. Naopak soupeř je dokáže využít. V tom je největší rozdíl,“ všiml si.

Vstup do druhé třetiny domácím vyšel. V přesilovce odčaroval Kacetlovo kouzlo přesnou střelou do horního růžku Doležal.

Kontaktní gól pořádně vyburcoval mužstvo i zaplněné hlediště. Motor tlačil, jenže v polovině zápasu se skóre nečekaně měnilo znovu na druhé straně. Zkušený P. Sýkora se nacpal až před Strmeně a z úhlu dokázal puk procedit za jeho záda.

Pouhých dvacet vteřin před druhou sirénou však přece jen vykřesal jiskřičku naděje obránce Plášil, který si sjel mezi kruhy a trefil přesně. „Vstup do druhé třetiny nám vyšel, dali jsme gól, ale byla škoda, že jsme nevyrovnali. Šance na to byly. Třetí branka Pardubic byla z naší strany dost smolná. Naštěstí jsme v závěru třetiny zase snížili a je to pořád otevřené,“ okomentoval Pýcha druhou třetinu.

Otevřené to skutečně bylo. Tutovku neproměnil domácí Karabáček, ale další bleskový brejk, na jehož konci byl Marosz, přinesl naopak branku Pardubic – 2:4. Jestli něco českobudějovickým hokejistům nelze upřít, tak je to bojovnost. M. Novák snížil na jednobrankový rozdíl.

Následoval tlak mimořádné síly, ale koncovka domácím nevychází. Navíc nápor Jihočechů přibrzdilo vyloučení Doležala.

Dvě minuty před koncem domácí trenéři sáhli k power play, Motor soupeře ještě jednou pořádně zmáčkl, ale vyrovnat se mu nepodařilo.

Branky a nahrávky: 21. Zd. Doležal (Babka, Bradley), 40. Plášil (Kachyňa, J. Doktor), 45. M. Novák (Kutlák, Plášil) – 19. Schaus (Rolinek), 20. Mandát (Machala), 31. P. Sýkora, 42. Marosz (J. Kloz, Perret). Vyloučení: 3:6 (navíc dom. Karabáček a host. Eklund 10 min.), využití: 1:1, v oslabení: 0:1. Rozhodčí: Hradil, Bejček – Bryška, Lederer. Diváci: 6421 (vyprodáno).

ČEZ Motor: Strmeň – M. Jandus, Vydarený, Plášil, Kachyňa, V. Prospal ml., Kutlák – Zd. Doležal, Bradley, Karabáček – Endál, Gilbert, M. Novák – Babka, J. Doktor, Šimánek – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Dančišin. Trenéři V. Prospal st. a Totter.

Pardubice: Kacetl – Holland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, Zdráhal, Budík, Porseland – P. Sýkora, Ihnacak, Kratochvíl – Hovorka, Mandát, Rolinek – Horký, Poulíček, Machala – J. Kloz, Marosz, Perret. Trenéři Lubina, Čáslava a Král.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): „Sráží nás produktivita a efektivita. Souvisí to s detaily, o kterých jsem už mluvil po minulých zápasech. Měli jsme parádní start do zápasu, v závěru první třetiny se ale Pardubice osmělily, my jsme se neudrželi na kotouči a do kabiny odcházeli za stavu 0:2. Hokej je fantastický sport, ale někdy nestojí za nic a je krutý.“

Richard Král (Pardubice): „Byl to náš nejtěžší zápas v dosavadním průběhu baráže. Budějovice měly velmi dobrý pohyb a dokázaly si vytvořit šance. Zbrzdila nás zbytečná vyloučení, kvůli kterým jsme domácím nabídli přesilovky. Naše ubojovaná výhra je o to cennější.“