České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli ve 35. kole první WSM ligy nad Třebíčí 2:1 a znovu se vrátili do čela tabulky. Další utkání sehrají ve čtvrtek v Ústí nad Labem (18).

Z domácí sestavy vypadli marodi Vampola s Pajičem, rekonvalescent Martin Novák odložil svou obnovenou premiéru po zranění až pro zápas v Ústí. Do sestavy se nevešel obránce Pavlin a trenéři trochu zatřásli složením jednotlivých útoků.



Horší vstup do utkání si domácí snad ani nemohli představit. Po pouhých šestatřiceti vteřinách švihl od modré Kaláb a jeho zřejmě jemně tečovaná střela nečekaně zaplula pod horní tyčku Kváčovy klece.



To vyprodanou Budvar arénu zaskočilo a Jelínkově družině nějaký čas trvalo, než se ze šoku vzpamatovala. Ale v 9. min. už bylo vyrovnáno. Chybu v rozehrávce Třebíče potrestal přesnou střelou do horního růžku Bárta.

Motor pak svého soupeře sevřel, dostal ho pod tlak, ale skóre už se do konce třetiny nezměnilo. „Dostat tak rychlý gól, to je samozřejmě šok,“ připustil i zraněný útočník Rok Pajič, jenž zápas sledoval z tribuny. „Kluci se ale postupně zvedali a tempo z jejich strany gradovalo.“



Stav 1:1 nebral jako žádnou tragédii. „Pokud navážeme na posledních pět minut z první třetiny, tak to bude dobré. Chce to co nejvíce házet puky na branku a být trpěliví. Zároveň musíme být opatrní v obraně, protože soupeř je nebezpečný z brejků,“ konstatoval útočník, jenž má zranění v dolní polovině těla. „Nemělo by to být na dlouho,“ uklidňuje fanoušky.



Po změně stran začali Jihočeši skutečně utahovat šrouby. Dostál v brance hostí se musel pořádně ohánět. Kapituloval až ve 33. minutě. Motor mačkal hosty v jejich třetině jako citrón a z drtivého tlaku vyústila Robova přesná střela k tyči. Gól poslal do nebe svému nedávno zesnulému dědovi.



„Navázali jsme na závěr první třetiny. Měli jsme hodně střel a bylo otázkou času, kdy tam něco spadne,“ ocenil Pajič po skončení druhého dějství výkon svých spoluhráčů. „Třebíči chytá velmi dobře gólman Dostál. Co vidí, tak má, a při tečovaných střelách jsme měli i trochu smůlu,“ všiml si útočník Motoru.

Mohutný nápor domácích pokračoval i v závěrečné třetině. Při hře tři na tři jel sám na Dostála Bárta, ale hostující gólman ho vychytal. Lapačkou pak vyrazil na břevno i střelu Nedorosta.



Minutu a sedmnáct vteřin před koncem se zranil gólman Kváča a nahradit ho musel Gába. Svou roli však zvládl a domácí si tři body pohlídali.



Branky a nahrávky: 9. M. Bárta (Doktor, Vráblík), 33. L. Rob ml. (Heřman, Jonák) – 1. Kaláb (R. Erat, Dolníček). Vyloučení: 4:7 (navíc host. Dolníček 10 min., bez využití. Rozhodčí: Zubzanda, Vokřál – Kreuzer, Belko. Diváci: 6421 (vyprodáno).

ČEZ Motor: Kváča (59. Gába) – Kutlák, Kučný, Fillman, Pýcha, F. Novák, Vráblík – Heřman, L. Rob ml., Jonák – L. Květoň, Galamboš, Nedorost – Dostálek, Vlček, Čermák – M. Bárta, Doktor. Trenéři Jelínek, L. Rob st. a Kotalík.

Hlasy trenérů - Luboš Rob starší (Motor): "Třebíč se představila jako houževnatý soupeř. Zaskočil nás inkasovaný gól hned v první minutě. Postupně jsme se ale dostali do tempa. I když jsme tlačili, tak jsme dali jenom dva góly a bylo to drama až do konce. Vyhráli jsme ale zaslouženě."

Martin Sobotka (Třebíč): "Chtěli jsme favorita více potrápit ve hře dopředu. Soupeř byl jednoznačně lepší, ale dlouho jsme se drželi v kontaktu. Bojovali jsme, ale na víc jsme asi neměli."