Jak jste si užil Silvestra?

Silvestr probíhal v klidu a pohodě. Jelikož se vlastně nemohlo ani chodit ven, byl jsem doma s kamarády.

Připravujete se na restart 2. ligy?

Na restart 2. ligy se nepřipravuji, protože nejspíše ani nezačne. Soudím podle toho, co mám za informace. Připravuji se na návrat do USA. Doma mám nějaké činky, takže se snažím cvičit podle individuálního plánu, který mám od kondičního trenéra Eddieho Turka. A také se občas proběhnu.

Jak jste se dostal k angažmá za oceánem?

Před začátkem loňské sezóny se zmínil známý, že zařizuje jednomu hráči tryout (zkoušku) v USA v Jižní profesionální hokejové lize, což je čtvrtá nejvyšší soutěž, a jestli bych to nechtěl také zkusit. Protože mám odmala sen hrát v Americe, tak jsem si zjistil pár informací a rozhodl se, že to poletím zkusit. Ke konci září jsem odletěl do Knoxvillu v Tennessee, kde se tryout pořádal. Na konci testování jsem se seznámil s českým trenérem z Federální hokejové ligy, to je pátá nejvyšší soutěž, a ten mi nabídl, že buď by si mě vzal do týmu, anebo by mi nějaký pomohl najít. Bohužel jsem zjistil, že nemám potřebné vízum a v USA ho nelze udělat, tak jsem se musel vrátit. S trenérem jsem ale zůstal v kontaktu a po nějaké době mě doporučil do týmu, který hledal útočníka.

Kde se vám víc líbilo? V Ohiu, nebo Michiganu?

V Michiganu jsem byl ve městě Battle Creek, které má okolo 50 000 obyvatel, což je v USA malé město, a nebylo tam moc co dělat. Doslova to bylo mrtvé město, protože jsme ani moc lidí ve městě nepotkávali. V Ohiu jsem byl ve městě Mentor. To je předměstí Clevelandu. Mentor má podobný počet obyvatel jako Battle Creek. Měli jsme to zhruba čtyřicet minut jízdy autem do centra Clevelandu, ale kvůli covidu jsem byl v Ohiu asi týden a půl, soutěž se pozastavila a po týdnu se rozhodlo, že se soutěž nedohraje.

Rozběhne se letos Federální hokejová liga v USA?

Ano, rozběhne. Soutěž by měla začít třetího února, ale bude hrát jen šest nebo sedm týmů. Jelikož i ve vyšších soutěžích bude menší počet týmů, tak bude velký přetlak hráčů. Hodně hráčů z vyšších lig přišlo do této soutěže, takže kvalita tím bude mnohem vyšší.

Jaká je úroveň Federální hokejové ligy?

Těžko se to srovnává, jelikož se v USA hraje na menších kluzištích. Asi bych to přirovnal v Čechách ke druhé lize. Ve FPHL je hokej mnohem rychlejší, tvrdší, ale moc se nedbá na systém, a tak se jednodušeji dostanete do šance. V soutěži je deset mužstev. Jeden tým měl úroveň krajské ligy, pět týmů střed druhé ligy a zbytek bych přirovnal k lepší druhé nebo horší první lize. Ale první ligu jsem nikdy nehrál, takže moc nemůžu srovnávat.

Měl jste možnost zahrát si i proti týmům z Kanady?

Bohužel ne, protože v soutěži už nepůsobí asi tři roky žádný kanadský tým.

Hraje někdo z vašich tehdejších spoluhráčů nebo protihráčů NHL?

Ne, nehraje. Z federální ligy se ještě žádný hráč do NHL nedostal. Dříve si pár hráčů z NHL šlo zahrát tuto soutěž jen tak pro zábavu po konci kariéry. Momentálně je asi v lize jen jeden hráč, který byl v NHL, a to je Steve MacIntyre. Potom v lize působí Martin Tůma, který byl draftován do NHL, nebo třeba Anthony Pisano, který se zúčastnil předsezónních kempů NHL. Dále tam působí pár hráčů, kteří hráli nejvyšší juniorské soutěže buď v Kanadě, nebo USA, ale něco se na jejich cestě pokazilo. Hodně hráčů působilo ve vyšší lize, ale tady dostali lepší podmínky, proto se vrátili zpátky do FPHL.

Je FPHL profesionální soutěž, nebo jste k tomu musel chodit do práce?

FPHL je profesionální soutěž, tréninky jsou dopoledne a kdo chce, tak si může najít brigádu na odpoledne. Z týmu v Michiganu, kde jsem působil, chodil pouze jeden hráč na brigádu.

Proč jste v průběhu soutěže změnil působiště?

Poslední den, kdy bylo možné udělat výměny hráčů mezi týmy, se mi naskytla možnost odejít do jiného týmu. Stáli o mě Mentor Ice Breakers, kteří kompletně přebudovali kádr, protože hodně hráčů poslali do vyšší soutěže. Mentor Ice Breakers hledali lídry pro nadcházející play-off a jelikož jsem věděl, že ho náš tým hrát nebude, nebylo nad čím přemýšlet.

Jak dlouho jste cestovali na zápas? Létali jste letadlem?

Jezdili jsme spánkovým autobusem. Nejkratší cesta na zápas trvala asi čtyři hodiny. A nejdelší asi čtrnáct hodin. Spoluhráči mi vyprávěli, že nejdelší cestu na zápas má tým z Georgie. Columbus River Dragons je na cestě přes dvacet hodin do města Watertown ve státě New York.

Kolik chodilo přibližně lidí na zápas?

To je různé, každý tým to měl jinak. Nejméně okolo čtyř set a nejvíce i přes čtyři tisíce. Letos se povedlo udělat dokonce rekord a na jeden zápas přišlo až pět tisíc diváků.

Jak probíhá venkovní zápasový den?

Den před zápasem máme normálně trénink, po tréninku se dozvíme nominaci na zápas. Na bytě se najíme, sbalíme věci a většinou ještě večer vyrazíme. Záleží na vzdálenosti. Zhruba dopoledne dorazíme na místo, ubytujeme se na hotelu, zajdeme na pozdní snídani a někdy máme dokonce i rozbruslení. Následuje oběd a zápas. Většinou odehrajeme dva zápasy po sobě, někdy i více. Hrací dny jsou pátek, sobota a občas se hraje i v týdnu. Všechno za nás hradí klub.

Co vás v Americe nejvíce překvapilo?

Jak je tam neskutečný servis okolo týmu. Velký zájem fanoušků, kteří se s vámi chtějí fotit. Chtějí od vás podpis na dresu a fandí, ať se prohrává nebo vyhrává. Každý zápas je vysílaný na Youtube. Potom mě velmi překvapilo, v jakých arénách jsme hráli. Jen asi dvě nebo tři mě moc nepřesvědčily, jinak byly krásné a s velkou kapacitou. Nebo mě překvapilo, že každý tým má pár vybraných domácích zápasů, kdy nechají vyrobit speciální dresy, které se po zápase vydraží mezi fanoušky.

Sledoval jste mistrovství světa dvacítek?

Ano sledoval, sleduju ho každý rok.

Jak se vám líbilo vystoupení českého týmu?

Abych se přiznal, moc se mi nelíbilo. Kromě vítězství nad Ruskem a povinnou výhrou nad Rakouskem jsme nepředvedli nic. Nároďáku jsem samozřejmě fandil, byť jsem věděl, že šance na větší úspěch nebyla.

Který tým vás nejvíce přesvědčil?

Velmi mile mě překvapil tým Slovenska, který tam neměl žádné hvězdy a hráli celkem vyrovnaně proti favoritům.

Zaujal vás některý z mladíků? Proč?

Z českého celku mě nejvíce zaujal Martin Lang, který měl být původně jako třináctý útočník, a nakonec patřil mezi naše nejlepší útočníky. Potom Adam Raška, ale ten dělal občas zbytečné fauly. A překvapilo mě, že Martin Beránek, který je nejvytěžovanější junior v extralize a má z juniorů nejvíce bodů, začínal jako třináctý útočník. Z ostatních týmů mě nejvíce zaujal Cole Caufield, Alex Turcotte, Trevor Zegras, Tim Stützle, Ville Heinola a mnoho dalších…

Chodíte si zabruslit na rybník?

Letos jsem ještě nebyl, ale chystám se. Snad to ještě stihnu, než to vláda zatrhne úplně.

Jaké jsou ambice IHC Písek pro letošní sezónu?

Jednoznačně play-off. Jestli byly cíle i vyšší, to nevím.

A jaké jsou vaše osobní cíle?

Přál bych si hrát hokej na co nejvyšší úrovni co nejdéle budu moct.