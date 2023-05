Pátý týden tvrdé letní přípravy pod taktovkou nového trenéra Ladislava Čiháka za sebou mají hokejisté Banesu Motoru České Budějovice. „Zatím jsme s průběhem přípravy spokojeni,“ ujistí hlavní kouč.

Ladislav Čihák (vlevo) se svým asistentem Jiřím Hanzlíkem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Splnili jste všechno, co jste si od začátku sezony naplánovali?

Máme daný plán přípravy a snažíme se plnit hodnoty, které jsme si v něm zadali. A myslím, že se nám to zatím daří. Letní příprava je pro kluky především dřina. Ale důležitá. Vstupní testy u některých hráčů nedopadly dobře, tak se na to snažíme reagovat a plán tomu trošku uzpůsobit. Zatím jsem však spokojený.

Kde se převážně příprava odehrává?

Jsme hlavně na zimním stadionu v posilovně a na druhé ploše, kde je položený umělý povrch. Chodíme také do bazénu a teď v pondělí odjíždíme na čtyřdenní soustředění do Frymburku. Tam si kluci sáhnou na dno ještě více, protože to bude hodně výživné. Účelem je také změna prostředí, aby získali zase větší chuť do práce. Po soustředění budeme pokračovat zase dál v domácích podmínkách.

Kteří hráči se nepřipravují s týmem a mají individuální tréninkový plán?

Jsou to ti zkušenější hráči. Milan Gulaš, Lukáš Pech, který ale přijíždí každou středu, kdy hrajeme hokejbal. Stejně tak i Dominik Hrachovina. Brant Harris je v Kanadě, David Štich měl operační zákrok na ruce, do poslední chvíle rehabilitoval a také se připravuje individuálně. A samozřejmě Milan Doudera, který měl dlouhou sezonu v Třinci a domluvili jsme se, že si potřebuje dát tělo trochu dohromady. Malinko jsme mu posunuli začátek přípravy, v červenci však nebude mít volno, ale dostane tréninkový plán. Plus Kuba Valský, který chtěl odcestovat s rodinou do ciziny a tam trénuje. Na soustředění na Lipně ale budou všichni kromě Doudery, Harrise a Valského.

Marodka vám zatím průběh přípravy nenarušila?

Naštěstí ne. Zranění v letní přípravě jsou nepříjemná a nedá se jim úplně vyhnout, ale zatím je z tohoto hlediska všechno v pořádku.

Od letošní sezony má tým v podobě Josefa Žáčka opět kondičního trenéra. Spolupráce s ním funguje?

Jsem přesvědčen, že kondiční trenéři by v dnešní době měli být nedílnou součástí realizačních týmů. Stejně tak jako fyzioterapeut nebo videokouč. S Pepou funguje spolupráce skvěle. Pobavili jsme se před začátkem letní přípravy o našich představách, jakých hodnot chceme docílit. Myslím, že to ocenili i hráči, přestože tréninky jsou náročné. Off ice tréninky budou fungovat každý den i v průběhu sezony, což je velice důležité.

Na soustředění na Lipno si berete i kola, nebo jejich doba jako součásti hokejové přípravy už je minulostí?

Kola v plánu nemáme. Bude to tam kombinace posilovny, běhání, air biků a her.

Do kdy bude probíhat letní příprava?

Do třicátého června. Ukončíme ji výstupními testy na FTVS. To nám řekne, v čem ještě máme v červenci a v srpnu přidat na kondici. Za dva a půl měsíce se ne pokaždé podaří některé hráče dostat do patřičné kondice. Potřebují delší čas, aby se do toho dostali. V červenci a v srpnu je na to ještě dostatek času.

Máte už termín, kdy byste chtěli jít poprvé na led?

Mělo by to být devatenáctého nebo dvacátého července. Pak už budou následovat dvoufázové tréninky, včetně přípravných zápasů, abychom byli na extraligu dobře připraveni a zvládli start do sezony.

Program přípravných zápasů už je daný?

Ano, je ve finální podobě. Ladí se tam jeden poslední zápas. Hrajeme vesměs s extraligovými soupeři. Výjimkou bude utkání s prvoligovou Jihlavou, se kterou jsme se domluvili na spolupráci a měli by se tam obehrávat naši hráči. Tak jsme jim vyšli vstříc a zahrajeme si s nimi přátelský zápas.

Do extraligy vstoupíte těžkým zápasem v Praze na Spartě. Co říkáte tomuto losu?

Kde jinde začít, než u toho skoro nejlepšího (úsměv). Začínat extraligu v O2 areně proti Spartě je úžasné. Lidi budou natěšení, věřím, že dorazí početná návštěva a mohl by to být na začátek dobrý zápas. Sparta má každý rok vysoké ambice, teď prošla velkou reorganizací a je tam spousta změn ve vedení i v trenérském týmu. Bude to zajímavé a strašně se na to utkání těším. Jsem rád, že jeden přípravný zápas hrajeme právě se Spartou a tam se můžeme trochu poznat.

Na soupisce stále máte útočníka Zdeňka Doležala, který se ale do přípravy nezapojil. Počítáte s ním?

Aktuálně s ním nepočítáme.