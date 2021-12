Hokej jste měli v rodině?

Právě, že vůbec. Starší syn kolegy mého otce z práce hrál hokej. Měl ještě mladšího syna a říkal mi, jestli se tam s ním nechci také jít podívat, že by nás to třeba také bavilo. Bruslit už jsem ale uměl velice brzy. Táta mě to naučil na rybníku.

Brzy znamená třeba ve čtyřech letech?

Pokud si dobře vzpomínám, tak ve čtyřech letech už jsem normálně bruslil. Dříve byly dlouhé zimy a na rybníku se dalo bruslit skoro pořád. To bylo super. Kolem pátého roku jsem byl na Kladně na náboru.

Hlásil jste se v Poldi, nebo ve vyhlášeném mládežnickém klubu PZ?

Nábor býval pro oba kluby společný a pak se to rozdělovalo. Vzpomínám si, že hned po prvním tréninku trenér řekl rodičům, aby mi koupili výstroj, že bych se rovnou zapojil se staršími kluky z první třídy.

Zažil jste poslední kladenskou slavnou éru, jejímiž protagonisty byli hlavně Pavel Patera s Martinem Procházkou?

Samozřejmě zažil. Byly to legendy a dívat se na ně bylo něco neuvěřitelného. Sice pak odešli do Vsetína, ale zažil jsem je. Bylo to moje mládí a na nich jsem vyrůstal. Byli to hráči světových kvalit, kteří vyhrávali mistrovství světa a olympiádu. Když už jsem byl starší, tak jsem měl i tu čest si s nimi zahrát. Jsou to pro mě vzpomínky na celý život.

Byli pro vás zároveň inspirací?

Žili jsme v tom a hokejový boom byl v té době obrovský. Vyhrálo se Nagano a několik mistrovství světa, kde blue line kralovala. Pro nás Kladeňáky to byla nesmírná čest. Ale hrdí jsme byli i na dřívější legendy na čele s Milanem Novým. Kladno je s historií našeho hokeje spjaté. Hrál jsem až do dorostu i fotbal, ale hokej u mě byl vždycky na prvním místě.

Kladno je ale jednoznačně hokejové město. Souhlasíte?

Tohle platilo dřív. Teď už se to docela mění. Na Kladně se hraje extraliga ve florbalu, hokejbalu i volejbalu. Sportů je tam více, ale na hokej chodí stále spousta dětí.

Doma jste vydržel do sedmnácti let, pak jste odešel na tři roky zkusit štěstí do zámoří. Jaké to bylo období? Odcházel jste tam s vírou, že byste se mohl prosadit až do NHL?

Možná někde vzadu jsem to v hlavě měl. Chtěl jsem to ale hlavně zkusit. Zažít, jaké je to být někde v cizině. Když ta možnost přišla, tak jsem ji využil a jsem nesmírně šťastný, že jsem to prožil. Byla to velká škola života být někde tři roky sám. Sice je tam o vás v juniorce postaráno a bydlíte v rodině, kde vám navaří a občas vyperou. Ale musíte se také zapojit. Jste prostě členem rodiny a práce je tam dost. V zimě odklidit sníh bylo naprosto normální. Jak říkám, škola života to byla úplně neskutečná.

Byl jste vybavený jazykově, když jste za oceán odcházel?

Ne. Vůbec.

Nebyl to problém?

Když jsem věděl, že do Ameriky půjdu, tak jsem přes léto bral nějaké lekce angličtiny. To bylo super. Ale stejně tam člověk přijede a neumí vůbec nic. Ať je to, jak chce. Umíte jenom pár slovíček, trošku rozumíte, ale bavit se s někým, to moc nešlo. První půlrok byl hrozně těžký, ale rodina, ve které jsem žil, mi hodně pomohla. Nejhorší je, že se stydíte s někým mluvit, protože si myslíte, že budete za blbce. Po půl roce jsem si řekl, že je jedno, jestli mám být za blbce, když nebudu mluvit, nebo že budu mluvit špatně. Když se pak s lidmi začnete bavit, tak se vám snaží pomoct. I když něco řeknete špatně, tak vás opraví, ale rozumí, co jste chtěl říct. A pak už se to nabaluje. Po roce jsem se relativně domluvil, co jsem chtěl.

Tři roky jste hrál Quebec Major Junior Hockey League. Ta je považována ze tří zámořských juniorských soutěží za tu nejprestižnější?

Všechny tři soutěže jsou rovnocenné a jejich vítězové hrají na závěr sezony Memorial Cup o celkového vítěze. I v juniorských soutěžích je tam vždy jen jeden tým, o který se všichni starají. Má svůj management i trenéry. Všechno je na profesionální úrovni. Přirovnal bych to k naší seniorské extralize. V úrovni servisu pro tým to bylo určitě na vyšší úrovni než naše první liga. I herně je to na vysoké úrovni. Každý tým si vybírá ze stovky hráčů. Je tam obrovská selekce.

Po třech sezonách už vám vypršel juniorský věk a nechtěl jste v zámoří pokračovat?

Už třetí rok jsem hrál na výjimku. Před ním jsem šel na farmu New York Islanders do Bridgeportu, kde jsem podepsal smlouvu. Asi po třech měsících jsme se ale dohodli, že pro mě bude lepší, když ještě rok strávím v juniorce. Přišla nabídka z mého původního týmu Cape Breton Eagles, že bych se tam mohl na výjimku vrátit. Jako Evropan jsem tam zabíral vlastně dvě místa: jedno pro cizince a druhé pro dvacetiletého hráče. Už jenom to pro mě bylo známkou, že mě opravdu chtějí. Bylo super, že jsem tam mohl ještě rok strávit.

Pak už jste neviděl jinou možnost, než se vrátit zpátky domů na Kladno?

V té době vznikal projekt Lva, který měl hrát KHL. To byl první ročník, který měl probíhat v Popradu. Trenérem tam tehdy pan Hořava a chtěl, abych se zúčastnil tréninkového kempu. Během deseti dnů ho ale rozpustili, že na to ještě nebudou mít finance. Říkal jsem si, že už bych chtěl asi pokračovat v Evropě, i když postupem času docela lituji, že jsem v Americe nezůstal déle. Už s tím ale nic neudělám. Bylo to mé rozhodnutí, za kterým si stojím. Po deseti dnech nás rozpustili a byl jsem bez angažmá, tak jsme se domluvili s Kladnem.

Tam už jste ale přišel v době, kdy byly roky hojnosti kladenského hokeje pryč?

Je fakt, že jsme většinou hráli ve spodní půlce extraligové tabulky. Jednou jsme spadli dokonce do play out, což není příjemné. Po třech sezonách jsem odešel do Sparty.

Ve Spartě jste strávil osm sezon. Být tak dlouho v dresu nejslavnějšího českého klubu, to i kdyby jste teď skončil, tak byste si mohl říct, že jste měl krásnou kariéru.

Jediné, co tomu chybělo, byl mistrovský titul. Mám jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile, k tomu jsme byli druzí v Lize mistrů, což je rozhodně úspěch. Ale jak říkám, nikdy jsme nic nevyhráli. To je jediné, co mě mrzí. Několikrát jsme měli opravdu strašně silný tým, ale prostě se to nepovedlo. Takový je bohužel hokej.

Ale hrát tak dlouho za Spartu, to musí být pohlazením na duši pro každého hokejistu.

Užíval jsem si to celých osm let, i když jsem byl dost často zraněný. Bylo to super.

Na druhou stranu je ve Spartě na hráče vyvíjen také značný tlak, aby se už konečně udělal velký úspěch. Pociťoval jste ho?

To se tam řeší každý rok. Ale tlak je takový, jaký si ho na sebe necháte dát. Trošku v hlavě to asi máte, ale mě tyhle věci mě nikdy moc netrápily. Nezajímají mě ani osobní statistiky. Možná proto jsem byl ve Spartě tak dlouho, že jsem se snažil na to nereagovat. Hrát co nejlépe a pomáhat týmu.

Je velký rozdíl být v Praze na Spartě nebo v Budějovicích v Motoru?

Po soukromé stránce určitě, protože jsme se museli stěhovat, což zažíváme poprvé. Jinak jsme celou dobu mohli bydlet doma. Museli jsme všechno zařizovat. Školu, školku a další věci okolo. Bylo to trochu náročnější. Hokej je ale všude stejný. Je jednou vymyšlený a nikdo ho nezmění. Pravidla jsou pořád stejná. Ať je to na Spartě, v NHL, nebo kdekoliv jinde. Budějovice jsou další výzvou mého života i kariéry. Chci vyhrávat každý zápas, každé střídání a snažit se udělat nějaký úspěch.

Manželka i oba synové vzali stěhování do jiného města také v pohodě? Nebo byla ve hře třeba i varianta, že byste šel do Budějovic sám?

Řešili jsme to. Měl jsem několik nabídek, a když jsem se rozhodl pro Budějovice, tak jsem měl jasno, že dvě hodiny každý den domů jezdit nebudu. A zároveň, že bez rodiny nechci být. Probírali jsme to, ale žena věděla, že se mi sem hodně chce. I když z toho všeho zařizování měla trochu strach, protože jsme to ještě nezažili. Nakonec jsme se v Budějovicích usadili a je to tady super. Nemůžeme si na nic stěžovat.

Jako své hobby uvádíte práci na baráku a na zahradě. S tím máte ale po přestěhování problém…

Je to tak. V Budějovicích bydlíme v bytě a je to jiné. Doma máme zahradu, kde děti mohou být. Teď na podzim, když je ošklivo, tak se člověku nikam moc nechce a je zavřený ve dvou místnostech. Já mám rád přírodu a doma se mi líbí pracovat na baráku. Tam je pořád co dělat. Navíc ho ještě nemáme hotový, chybí fasáda, takže práce spousta.

Chodíte v Budějovicích s dětmi třeba do Stromovky?

V létě je to super, to se dá vyrazit kamkoliv. Teď je to horší. Všude bláto a navíc je brzy tma. K tomu jsou kluci často nastydlí, takže moc času venku netrávíme. Ale starší syn tady hraje hokej, takže o zábavu máme postaráno.