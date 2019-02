České Budějovice – Osmá výhra v řadě. Hokejisté ČEZ Motoru v poslední době skutečně řádí. V těžkém utkání v Praze na Slavii vyhráli 5:2 a na čele první WSM ligy mají před druhým Kladnem už šestibodový náskok. Dvěma góly přispěl k vítězství i nejlepší střelec mužstva Miloslav Čermák (30 let). V sobotu čeká Jihočechy atraktivní domácí duel s Duklou Jihlava (17).

Miloslav Čermák | Foto: Deník/ Jan Škrle

Vaše hodnocení zápasu na Slavii bude vesměs pozitivní?

Výsledek je samozřejmě dobrý. Naše hra v prvních dvou třetinách ale nebyla ideální. Kvalitní byla až poslední třetina.



Soupeř šel dvakrát do vedení. Bylo hodně složité takový zápas otáčet?

Důležitým momentem zápasu byla naše využitá přesilovka na začátku třetí třetiny, kdy jsme vyrovnali na 2:2. Pokud bychom tento gól nedali, tak by to bylo asi podstatně složitější. Potom už jsme začali hrát to, co jsme chtěli. Možná v tom byla i únava nebo jsme byli trochu svázáni, ale náš pohyb v prvních dvou třetinách nebyl dobrý.



Předtím v sobotu na Kladně jste hráli výborně od začátku zápasu. Čím to bylo, že teď jste se tak dlouho dostávali do tempa?

Nevím. Tady platí známé klišé, že kdybychom to věděli, tak to změníme (úsměv). Neměli jsme dobrý pohyb a Slavia na druhou stranu hrála velmi dobře. Její hráči dobře bruslili a byli silní v soubojích. Možná jsme z toho byli překvapeni.



V průběhu sezony jste hovořili o tom, že by to chtělo udělat vítěznou šňůru. Vyhráli jste už poosmé v řadě, takže je to ta správná série?

Je to samozřejmě hezké, ale čeká nás doma další těžký zápas s Jihlavou. Že jsme vyhráli osm utkání v řadě je příjemné, ale z utkání na Slavii bychom se měli hlavně také poučit, protože tam byly i chyby.



Klíčový gól na 2:2 jste dával vy osobně v přesilovce, když se k vám odrazil kotouč od zadního mantinelu. Byla to jednoduchá branka?

Žiga Pavlin vystřelil od modré a od zadního mantinelu se puk odrazil před branku. Jednoduché to vypadalo, ale člověk musí s tím odrazem nějak počítat. Jak už jsem říkal, byl to především hodně důležitý gól. Ten můj druhý byl při power play Slavie do prázdné branky. To už bylo hodně jednoduché.



Jednoduchý možná byl, ale zároveň váš letošní čtrnáctý, což znamená, že jste nejlepším střelcem týmu. Sledujete tyto statistiky?

Kolik gólů jsem dal, to vím, ale jinak statistiky nesleduji. Jsem rád, že mé góly pomáhají mužstvu a hlavně, že vyhráváme. Osmkrát v řadě jsme vyhráli, takže pohoda v kabině je. Jsem rád, že jsem do mužstva zapadl. Jsem tady spokojený.



Ještě jednou ke statistikám. Klubové bodování vede Žiga Pavlin. Není paradox, že nejproduktivnějším hráčem týmu je obránce?

Žiga hraje výborně. Zažil jsem ho loni na Slavii a řekl bych, že letos hraje ještě lépe. Jen doufám, že mu to vydrží co nejdéle.



Na jih Čech jste přišel právě ze Slavie. Měl jste v utkání v Edenu zvláštní motivaci?

Motivace byla. Na zápas přišla spousta kamarádů a přijela rodina. Na Slavii jsem odehrál největší část své kariéry, takže pro mě bude utkání proti ní vždycky trochu zvláštní.



Na Slavii jste hráli poprvé hned v úvodním kole soutěže. Nastoupil proti vám nyní hodně obměněný soupeř?

To určitě. Skončilo tam nějakých deset hráčů. Po tom všem, co se tam přihodilo, tak klobouk dolů před nimi. Není náhodou, že jsou v tabulce tam, kde jsou.



Po hráčském exodu se o Slavii hovořilo dokonce jako o aspirantovi na sestup. Je pro vás překvapením, že sešívaným patří třetí příčka v tabulce?

Netušil jsem, že budou hrát až takhle nahoře. Před zápasem s námi měli šňůru sedmi vyhraných zápasů. Vrátili se tam slávističtí srdcaři, kabina se semkla a něco se tam asi pročistilo. Je tam pohoda a co vím, tak v šatně je dobrá parta. Když se k tomu přidá i bojovnost, tak mužstvo určitě může být úspěšné.



Čeká vás v řadě za sebou třetí ze spolufavoritů soutěže Dukla Jihlava. Co od tohoto protivníka očekávat?

Je to každopádně nepříjemný soupeř. Dobře bruslí a hraje nátlakový hokej hodně do těla. Myslím, že to bude dobré utkání. Ale určitě jiné než na Kladně, kde to bylo hokejovější. S Jihlavou to bude více ubojované a zápas bude stát více sil. Ale věřím, že ho zvládneme.



Dukla hrála loni baráž o extraligu. Nezůstává letos přece jen malinko za očekáváním?

Mají za sebou sérii pěti porážek v řadě, ale tým je to kvalitní. Na každé mužstvo v sezoně krize přijde. Kvalita jihlavského kádru je určitě výš než na čtvrté místo.