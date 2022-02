Branky a nahrávky: 35. Dlouhý (Tintěra, Cibuzar), 38. Kopenec (Cibuzar, J. Švec), 53. J. Švec (T. Růžička, P. Šebesta), 53. Dlouhý (Kopenec, Tintěra), 58. Cibuzar – 12. Hovora (Hanus, Krejsa), 21. Vlk (Jos. Slavík, Jungbauer), 27. Krejsa (M. Novotný, Polák), 34. Jos. Slavík (Jungbauer, Vlk), 43. M. Novotný (Stauber, A. Novák), 57. Jos. Slavík (Vlk, Jungbauer), 58. O. Gába. Vyloučení: 7:5, navíc Tintěra (Strakonice) 10 minut. Využití: 0:2. Diváci: 556.

Sestavy - HC Strakonice: Myslivec – Kopenec, Tintěra, Zralý, M. Hrubý, Papež – Jiřinec, Růžička, Cibuzar, Šuhaj, Dlouhý, Šebesta, Švec, Mikeš, Fríd. Trenéři Martin Všetečka, Martin Müller a Marek Podrabský. Sokol Radomyšl: M. Kadlec – Procházka, Hřebíček, Suda, Hanus, Burkoň – Slavík, Jungbauer, Vlk, O. Gába, Hovora, Krejsa, Stauber, Novák, Polák, Novotný. Trenéři Milan Tollinger a Matěj Krejsa.

Výsledky ankety, kterou Strakonický deník vyhlásil na svých webových stránkách mírně v celé sérii favorizovaly hokejisty HC Strakonice. Výsledek prvního utkání však misky vah začíná překlápět na druhou stranu. Ale vše rozhodnou až druhý, případně třetí vzájemný zápas.

Strakoničtí hokejisté a fotbalisté opět pomáhali finančním příspěvkem

Utkání samotnému předcházelo předání šeku z rukou zástupců hokejového HC Strakonice a fotbalového Junioru Strakonice do rukou ředitele Nemocnice Strakonice, a.s. Tomáše Fialy a vrchní sestry Edity Kuvíkové. Po slavnostním buly, které provedl ředitel nemocnice, již vypukla ta správná hokejová bitva.

Zápasu nechybělo nic. Výborná divácká kulisa skoro šesti stovek fanoušků, plno branek i tvrdých soubojů. Zápas lépe, co se týče střelecké mušky, začali hosté z Radomyšle. Těm patřila první polovia hrací doby, v níž se dostali do tříbrankového vedení. Když pak přidali i čtvrtý gól, vypadalo to s domácími zle. Ti však nehodili flintu do žita a ještě do druhé přestávky snížili na 2:4. Hráči Radomyšle sice znovu uskočili na rozdíl tří branek, ale Strakoničtí byli dvěma slepenými góly zase na dostřel. Drama závěrečným minut pak lépe zvládli hosté a připsali si v sérii na konto první výhru.

Ale zdaleka není nic rozhodnuto. Odveta se hraje v neděi od 18.15 hodin v Písku. V dlouhodobé části soutěže právě v duelu v Písku slavili výhru po nájezdech Strakoničtí. A samozřejmě chtějí uspět i tentokrát a vrátit sérii na svůj led.