Do Milevska zajížděli Střelci z Jindřichova Hradce. Možná trochu překvapivě šli do vedení, ale od poloviny první třetiny se rozjel domácí brankostroj. Favorit se nakonec zastavil na jedenácti brankách. Další dva zápasy byly dramatické až do samotného závěru a v obou uspěli hosté. Soběslav zvítězila ve Strakonicích brankou v 57. minutě 4:3. Radomyšl brala tři body ve Veselí za výhru 9:8, ale musela se v závěru bránit velkému tlaku domácích. Ještě v 52. minutě byl stav 5:9, domácí Lokomotiva pak ještě stihla tři góly, ale na body to bylo málo.