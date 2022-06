Hezkého pondělního počasí využilo mužstvo odpoledne k vodním sportům. „Měli jsme soutěže na paddleboardech a v plavání. Voda v jezeře byla chladnější, ale snesitelná,“ směje se. „Pro některé hráče není plavání úplně top sportem, takže to pro ně byla docela dřina. Plavat umí všichni, ale půlka se ve vodě trápí,“ připustí.

Za nejlepší plavce v týmu označil dobře naladěný asistent obránce Mikuláše Hovorku a také nejstaršího hráče týmu Lukáše Pecha. „Kluci střídali plavecké styly, ale bylo to pro mě opravdu hodně těžké, protože plavat prostě pořádně neumí. Ale zároveň to byla zábava, protože závodili ve štafetách a soutěžili o bonus, kdo druhý den pojede méně při etapě na kolech do kopců. To pro ně byla opravdu velká motivace,“ směje se.

Druhý den zastihla Jihočechy na Lipně velká nepřízeň počasí a prakticky celé úterý pršelo. „Vyšli nám vstříc v místní základní škole. Přehodili dětem tělocvik, takže jsme na dvě party trénovali v tělocvičně. Hodně jsme běhali krátké tratě a hráli jsme. Odpoledne jsme se snažili počasí porazit a i v dešti jsme šli jezdit kopečky na kole. Bylo to těžké, kluci byli straně zablácení. Tři série po deseti čtyřicetivteřinových výjezdech. Bylo to fakt náročné, ale zvládli jsme to,“ ocenil.

Po večerech hráči regenerují v prostorách Wellness hotelu ve Frymburku. „Podmínky jsou zde výborné. V bazénu a sauně si kluci odpočinou, aby měli sílu zase na další den.“

Středeční dopoledne patřilo intervalovým výběhům do sjezdovky ve Frymburku a odpoledne fotbalový zápas. „To měli kluci jako za odměnu, ale zároveň to byl také trénink,“ podotkne Fousek.

Také na čtvrtek mají hokejisté naplánované dva těžké tréninky. „Bude záležet na počasí. Pokud bude hezky, tak budou opět intervalové výjezdy na kole do kopce. Ty klukům dají opravdu hodně. Odpoledne bude nějaký turnaj ve hrách. Nejspíš basketbal, fotbal a házená, aby to bylo pestré. O nějaké ceny samozřejmě, aby byla motivace,“ rozkrývá Fousek kompletní tréninkový plán.

Na závěr soustředění bude mít mužstvo ve čtvrtek večer závěrečné společné posezení, na které dorazí i vedení klubu. V pátek ráno se Motor vrací domů.

Soustředění se účastní kompletní kádr se čtyřmi výjimkami. „Milan Gulaš má svůj individuální plán přípravy, který si nechce narušovat. Gólman Dominik Hrachovina má jisté zdravotní problémy a přípravu má nastavenou na míru od kondičních trenérů. Petr Šenkeřík měl rodinné problémy a Stuart Percy je momentálně v zámoří. K nám se připojí až na ledě,“ vypočítává asistent.

Naplno už naopak trénuje Matěj Toman, jenž se se vrací po dvojité zlomenině ruky. S týmem je i Václav Karabáček, jenž měl problémy s kolenem. „Nakonec snad nebude nutná operace, takže už začal trénovat, postupně si bude přidávat a na ledě už by měl být v plné síle,“ věří trenér.

Kromě tvrdé práce na kondici se na soustředění dá dohromady také kolektiv. „Máme některé nové hráče, kteří tady mají ideální prostor, aby se s ostatními poznali a zapadli do kolektivu. Trénink v těžkých podmínkách partu vždycky utuží. Jsou tady pasáže, které jsou opravdu náročné, a v nich se týmový duch projeví.“

Po návratu ze soustředění bude mužstvo trénovat do konce června v domácích podmínkách. Poté bude následovat dvoutýdenní volno. „Všichni se pak sejdeme v neděli 17. července na exhibičním fotbale ve Strunkovicích. Od dalšího dne začneme zase trénovat, aby se kluci zatáhli, a o týden později už naskočíme na led do plné zátěže,“ informuje.

Kádr týmu ještě zdaleka není uzavřený. „Nějaké jména jsou ve hře. Určitě ještě někdo mužstvo doplní,“ ujistí na závěr Roman Fousek.