Góly a nahrávky: 5. R. Sitter (R. Suchánek ml., Janásek), 48. J. Předota (Šaršok, R. Suchánek ml.), 60. J. Předota (R. Suchánek ml.). Rozhodčí: Vavruška – Tuháček, Vokoun. Vyloučení: 5:3, navíc Samohejl (Vimperk) 5 minut + do konce. Využití: 0:0. Diváků: 200.

Sestavy - HC Vimperk: Podskalský – O. Předota, J. Předota, Šaršok, L. Turek, Janásek – Holub, R. Sitter, R. Suchánek ml., Samohejl (19. Kotrba), Korous, J. Šafář, J. Sitter, P. Novotný, B. Král. Trenéři Milan Řehoř a Rudolf Suchánek ml. HC Milevsko: Panec – Štekr, Řezáč, Jíška, M. Šedivý, J. Bednář, Hastrman – J. Březina, Š. Kadilák ml., Pouch, Škrdleta, R. Pechánek, Jak. Suchan, T. Bílek, J. Brož, Pecka. Trenéři Ondřej Mertl a Jan Kolář.

V dohrávce 10. kola potřebovali Milevští ve Vimperku neprohrát, aby se k nim soupeř nepřiblížil v tabulce. "Je to prakticky utkání o šest bodů," byli si vědomi hokejisté Milevska.

Ve vyrovnané první třetině si vytvořili o něco více šancí domácí a šli do vedení v 5. minutě. "Mohlo to být i více," posteskl si předseda vimperského hokeje Pavel Předota. V závěru třetiny však domácí Samohejl obdržel trest na pět minut a do konce utkání. Tím se Milevským otevřela cesta k možnému obratu v zápase.

Ten se však nekonal. Nejenže Milevští nevyužili tuto dlouhou přesilovku, ale ve druhé třetině ani dalších dvou menších trestů domácích. V domácí brance čaroval Podskalský a držel ve hře vimperské akcie. "Ve druhé části bylo Milevsko lepší, ale nás podržel skvělý gólman," shrnul obraz hry Pavel Předota.

V závěrečné třetině domácí své vedení přetavili ve výhru 3:0. Poslední gól dávali do prázdné brány při power play Milevska. "Nedokázali jsme vyžít dlouhé minuty přesilovek. Začíná boj o to, abychom se vůbec dostali do play off," jsou si vědomi současné situace v Milevsku.

Zaváhání z Vimperka mohou Milevští nahradit hned v neděli 9. ledna, kdy v další dohrávce hostí na svém ledě Soběslav. Ale pozor, ta v pátek vyhrála na ledě dosud suverénních Samsonů České Budějovice. Hraje se od 17 hodin.