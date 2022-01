Branky a nahrávky: 10. Samohejl (J. Sitter), 17. R. Sitter (Suchánek), 37. J. Sitter (Šafář, Řehoř), 38. Turek (Samohejl), 39. J. Sitter Sitter – 12. Dlouhý (Hrubý, Šuhaj), 23. Švec (Papež), 24. Tintěra (Švec, Mikeš), 31. Dlouhý (Hrubý, Šuhaj), 32. Hrubý (Šuhaj, Tintěra), 36. Dlouhý (Švec).

Soupisky - HC Vimperk: Lejsek (32. Hembera) – M. Řehoř, J. Předota, Šaršok, L. Turek, O. Předota, Janásek – J. Šafář, R. Sitter, R. Suchánek ml., J. Sitter, Korous, Samohejl, Holub, P. Novotný, B. Král. HC Strakonice: Myslivec – Tintěra, Cibuzar, Franta, M. Hrubý, Koryťák, D. Papež – Fríd, Jiřinec, P. Šebesta, J. Šuhaj, Dlouhý, A. Řehoř, J. Švec, A. Mikeš, Hradský, Menšík.

Domácí potřebovali nutně vyhrát, aby ještě živili naději na play off. Hosté zase potřebovali tři body k tomu, aby posílili své ambice pro první čtyřku.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

První třetina navnadila tři stovky diváků na solidní partii. Oba gólmani si připsali na konto několik výborných zákroků, nicméně na první přestávku šli ve vedení domácí. Strakoničtí však v první polovině druhé třetiny předvedli skvělý obrat, když dali v deseti minutách čtyři góly (2:5). A když čtyři minuty před druhou sirénou svýšili na 2:6, domácí fanoušci asi přestávali věřit v úspěch. Vimperským však zase patřil závěr druhé třetiny a během necelých tří minut dali tři góly. O drama tedy bylo postaráno. V závěrečném dějství si však hosté vedení hlídali, domácí jako tradičně zradila koncovka, a tak tři důležité body putovaly do Strakonic.

Domácím se po porážce naděje na play off vzdálila. Čeká je nyní zápas pravdy v Milevsku. Pokud zvítězí, o play off ještě mohou přemýšlet. Strakoničtí si zase vybudovali na čtvrtém místě čtyřbodový náskok na pátou Radomyšl, který by již neměli prohospodařit.