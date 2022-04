Čtvrtfinálová série s Pardubicemi, kterou jste vyhráli 4:1 na zápasy, měla pořádné grády. Byla to nejen pro diváky, ale i pro vás větší zábava než základní část? Ne nadarmo se říká, že play off je úplně jiná soutěž. Naše čtvrtfinále s Pardubicemi to jenom potvrdilo. Od prvních zápasů to mělo náboj a neslo se to celou sérií. Myslím, že si to každý užil, a jsme rádi, že jsme postoupili.

Kromě prvního duelu, který jste vyhráli 3:1, skončily všechny další rozdílem jediného gólu. Byly jste o ten malý kousek lepší než Dynamo?

Řekl bych, že v některých pasážích jsme byli lepší a měli jsme i patřičný kus štěstí, který k tomu ale také patří. Byla to vyrovnaná série, my jsme však dávali o trochu víc gólů, které nám zápasy vyhrály.

Postupem do semifinále už jste překročili předsezónní cíle?

Žádné konkrétní cíle jsme si před sezonou nedávali. Cílem byl postup do play off, což jsme splnili. Pak už se může dojít kamkoliv. Určitě postupem do semifinále nekončíme a chceme dokráčet co nejdál.

Čtvrtfinálovou sérii s Pardubicemi jste ukončili už v pondělí pátým zápasem. Hodilo se vám šest dní volna, které jste relativně rychlým postupem získali?

Určitě je to super. Dostali jsme dva dny volna, které se hodily, protože série byla hodně náročná po fyzické stránce. Trošku jsme si odpočinuli a teď už zase trénujeme, abychom byli na semifinále dobře připraveni.

Co říkáte Spartě jako soupeři?

Bude to těžké. Sparta letos poskládala opravdu zkušený tým. Je tam spousta hráčů, kteří toho mají hodně odehráno ve světě i v extralize. V sezoně jsme s ní ale odehráli velice dobré zápasy. Play off je však něco jiného. Musíme být připraveni, že nás nečeká vůbec nic lehkého. Ale půjdeme si pro to a uděláme všechno, abychom uspěli.

Může pro vás být výhoda, že Sparta vstupuje do semifinále v roli vysokého papírového favorita a očekávání z její strany jsou obrovská?

Na tohle se vůbec nedíváme. Samozřejmě víme, že Sparta má ty nejvyšší ambice. Je to mimořádně silný a ekonomicky zajištěný tým. Určitě by tam po dlouhých letech chtěli konečně urvat titul. Ale rozhodovat se bude na ledě a tam nedáme nikomu nic zadarmo.