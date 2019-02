Praha - Ve 48. kole první Chance ligy prohráli hokejisté ČEZ Motoru v Praze na Slavii těsně 2:3 a v tabulce zůstávají na čtvrtém místě. V pondělí je čeká domácí dohrávka s Litoměřicemi (17.30).

Petr Kváča | Foto: Deník/ Jan Škrle

Poprvé od svého návratu z Třince se do branky Jihočechů postavil Kváča. Vzhledem k velké marodce v obranných řadách (Kutlák, Fillman, Plášil a V. Doktor) se z hostování v Havířově vrátil Kachyňa. V útoku vypadl ze zdravotních důvodů Čermák.

Jihočeši nezačali špatně, ale do vedení šli domácí. V 16. min. skončila za Kváčovými zády nenápadná střela Nováka. Druhý gól měl na hokejce Saňa, ale prováhal správný moment k zakončení. Poprvé tak šli do kabin s jednobrankovým náskokem sešívaní.

Po změně stran hosté přidali a dočkali se také vyrovnání. V přesilovce se trefil tvrdou ranou od modré obránce Pavlin. Motor vyrovnávací gól povzbudil, v dobré pozici pálil těsně vedle J. Doktor. Jenže pouhých dvaadvacet vteřin před druhou sirénou našel skulinu mezi Kváčovými betony J. Doležal a sešívaní opět vedli.

Ve třetí třetině přidal třetí gól Hrdinka a to už s Motorem nevypadalo vůbec dobře. Zd. Doležal sice ještě dorážkou snížil, ale vyrovnat se hostím nepodařilo. Bradley totiž svůj nájezd neporměnil a při závěrečné power play mířil kapitán Vydarený těsně vedle.

Závěrečné vítězná bitka hostujícího Karabáčka s Novákem už neměla na výsledek vliv.

Branky a nahrávky: 11. J. Novák (Kverka, Hrdinka), 40. J. Doležal (Procházka, Vrdlovec), 46. Hrdinka (Vrdlovec) – 36. Pavlin (M. Novák), 49. Zd. Doležal (Vydarený, Bradley). Vyloučení: 5:6 (navíc dom. J. Novák a host. Karabáček 5 + do konce), využití: 0:1. Rozhodčí: Dědek, Jechoutek – Beneš, Štofa. Diváci: 2073.

ČEZ Motor: Kváča – M. Jandus, Vydarený, Pýcha, Kachyňa, Pavlin, V. Prospal ml. – Babka, Šimánek, Beránek - Endál, Gilbert, M. Novák – Zd. Doležal, Bradley, Karabáček - Heřman, R. Přikryl, J. Doktor - Dančišin. Trenéři V. Prospal st. a Totter.

Hlasy trenérů - Miloš Říha ml. (Slavia): "V posledním utkání jsme cítili určitou křivdu a jsem rád, jak jsme se semkli a hráli úplně nadoraz od první do poslední minuty. Soupeř samozřejmě ukázal svou vysokou kvalitu, ve třetí třetině byl jasně lepší, ale k nám se po delší době přiklonilo i trochu štěstí. Myslím, že jsme si jako tým zasloužili vyhrát za tři body. Týmu chci poděkovat za výkon, který předvedl."

Václav Prospal st. (Motor ČB): "Je to s námi stále stejná písnička. Jako tým dáváme málo gólů. A sami naopak inkasujeme ze všeho, co jde na naši branku. Moc gólů nedáváme, proto prohráváme. Nemohu říct, že bychom nechtěli, nebo že bychom neukázali to, co umíme, ale bohužel to nestačí. Musíme dávat víc gólů. Tam to u nás všechno končí i začíná."