Bavil vás hokejový zápas po tak dlouhé době?

Určitě. Bylo to příjemné. Hokej je hokej. Vždycky to bude moje láska. Když na to má člověk čas a chuť, tělo drží, tak je moc příjemné přijít mezi mladé kluky a být toho součástí. Jsem moc rád, že mě vzali mezi sebe a mohl jsem si zahrát.

Od kdy jste věděl, že půjdete do zápasu?

Nevěděl jsem to. Čekal jsem, jestli mě trenér nasadí do sestavy (smích).

A kdy jste mu oznámil, že jste připraven naskočit?

Po víkendu, jelikož jsem věděl, že máme pauzu a nebude žádný konflikt s naším zápasem Motoru. Většinou se nám totiž jinak utkání překrývají a nemám tak čas nastoupit. Moje náplň tady v České republice je trénovat Motor. To je pro mě nejdůležitější. Kluci nám zatím dělají velkou radost, takže pak je o to větší důvod se jít takhle pěkně vypotit.

Po jak dlouhé době jste hrál soutěžní zápas?

Přesně to nevím, ale je to dlouhá doba.

Jak jste se na ledě cítil po fyzické stránce?

Docela dobře. Teď bude záležet na tom, jak bude tělo reagovat další den (úsměv).

A po hokejové stránce?

To mělo samozřejmě k ideálu daleko.

Svého svěřence z Motoru Martina Beránka a někdejšího spoluhráče Štěpána Hřebejka jste si vybral do formace sám?

To ne. Dostal jsem je od trenéra přidělené.

Zaznamenal jste dvě asistence. Mrzelo vás, že jste nedal také gól?

Gól by byl určitě pěkný, ale jelikož jsem prakticky nevystřelil na branku, tak jsem ho ani dát nemohl. Spíše jsem rád, že jeden z gólů dal Martin Beránek. Je to výborný mladý hráč, který pro nás v Motoru odvádí skvělou práci. Hlavně při hře v oslabení. Je důležité, aby se prosadil, když ho do David servisu pošleme. Tentokrát to dokázal a hrál velmi dobře. Za to jsem rád i za něj.

Kromě Beránka nastoupil i další váš svěřenec z Motoru Václav Svach. Stačil jste vnímat jejich výkon i jako jejich klubový kouč z Motoru?

To ani ne. Kluci se soustředili na svůj výkon, ale samozřejmě jsem je také sledoval. Mám i zpětnou vazbu od trenérů David servisu, že pokud je k nim pošleme, tak hrají velmi dobře. To potvrdili. Pro mladé kluky je jenom dobře, že se i díky této možnosti mohou lépe adaptovat v seniorském hokeji.

Co čínský soupeř. Čekal jste od něj podobný výkon?

Nerad bych hodnotil soupeře, ale určitě to nebyl nějaký odevzdaný tým. Dobře bruslil a snažil se. Podle výsledků na začátku sezony je na něm vidět zlepšení. Trenéři s hráči dělají asi dobrou práci. Číňané jsou pracovitý národ a ukazují to i na ledě.

Chystáte se s David servisem i na další druholigový zápas v sobotu v Písku?

Nevím. Jak už jsem řekl, teprve uvidíme, jak bude reagovat moje tělo.

David servis - China Golden Dragon 7:2

Branky a nahrávky: 2. Tejko (Hrala, Ferebauer), 4. R. Šulčík (Jak. Marek, Vak), 12. Tejko (Ferebauer, Hrala), 26. Sičák ( Prospal), 32. M. Beránek (Prospal, Hřebejk), 52. Tejko z tr. stř., 57. Vak (Svach, Sičák) – 29. Si (Mart. Bláha), 46. Xiang (Han, A. Zich). Vyloučení: 9:8 ( navíc dom. D. Dudáček a Hřebejk 10 min., využití: 2:1. Rozhodčí: Hornáček – P. Šimánek, Maňák. Diváci: 201. Třetiny: 3:0, 2:1, 2:1.

David Servis: Hauser – Sičák, Svach, Škopek, D. Dudáček, Krtek, T. Kohút – Jak. Marek, Vak, R. Šulčík – M. Beránek, Prospal, Hřebejk – Tejko, Ferebauer, Hrala – Sumerauer, Kronu, Matys. Trenéři Kupka a Fedur.