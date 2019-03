Začátek zápasu patřil domácím. Počítali jste, že vás takhle zatlačí?

Já osobně jsem to čekal. Samozřejmě, že jsme se nechtěli dostat pod tlak. Ale po tom, co Havířov předvedl ve druhém utkání u nás, tak se to přesně dalo očekávat. Začátek patřil soupeři, ale důležité bylo, že z toho nepadl gól.

Ten jste mohl dát naopak vy, ale gólman Bláha vaši střelu zlikvidoval efektním semaforem.

To možná vypadalo jako větší šance, než ve skutečnosti byla. Měl jsem puk trochu za sebou, takže to nebyla ani velká rána. Šance to byla velká, ale úplná tutovka zase ne. Podobných možností měli domácí také hodně. Určitě bylo důležité, že jsme na začátku neinkasovali a potom jsme hru vyrovnali. Místy jsme pak Havířov i přehrávali. Kvalita v zakončení a finální fázi je na naší straně. O tom jsem přesvědčený.

Důležitý první gól jste poprvé v sérii dali tentokrát vy.

Byl to takový ten play off gól. Střela skoro z rohu a pak to tam kluci domlátili. Jak říká náš trenér, i na hnusné góly se hraje. Byla to důležitá branka.

To byla i ta vaše druhá, která byla navíc i efektní. Mohl byste ji přiblížit svýma očima?

Dostal jsem od Zdeňka Kutláka puk do jízdy, což potřebuji. Povedlo se mi vyhnout havířovskému obránci. Vyšla mi klička pod sebe a konečně jsem to trefil. V předcházejících zápasech mi to několikrát nevyšlo. Teď to byl klíčový gól a jsem za něj rád.

Za stavu 2:0 pro vás jste měli soupeře pod sebou. Kdybyste přidali další gól, nemuselo být z utkání takové drama. Souhlasíte?

Přesně tak. V této fázi zápasu jsme měli několik velkých šancí. Kdyby padl třetí gól, tak byl zápas skutečně asi hotový. Bohužel jsme nedali a ještě jsme z toho udělali kovbojku. Na druhou stranu je pro soupeře asi horší, že až do konce bojoval o vítězství. Bude tak asi zklamanější, než kdyby prohrál třeba 0:4.

Závěr byl dost divoký. Nebáli jste se trochu, že vám tam spadne vyrovnávací gól?

Havířov hraje dobře a druhým zápasem u nás získal obrovské sebevědomí. Věřím, že jsme mu ho tímto utkáním zase srazili. Teď už ho nesmíme pustit do takového laufu, jaký získal u nás. Zvládnout začátek, potvrdit úterní výhru a zlomit soupeře definitivně.

Hrálo se o hodně důrazněji než v prvních dvou zápasech v Budějovicích?

Určitě. My jsme nabádáni k tomu, abychom hráli tvrdě, a myslím, že Havířovští ještě o dost víc. Moravské týmy takhle hrávají. Na hraně až za hranou. S tím počítáme, že tomu tak bude.

Mohla by být výhra ve třetím utkání klíčovou pro celou sérii?

Důležitý je každý zápas. Hraje se na čtyři vítězství, ale výhra ve třetím utkání byla strašně důležitá. To v každém případě.