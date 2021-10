Marodka v píseckém celku je taková, že by Králové prakticky neměli zápas s kým odehrát. „Sobotní zápas s Klatovy jsme ještě i se čtyřmi beky zvládli, teď už ale v kabině zbyla jen hrstka zdravých hokejistů. Soupeři i svazu jsme vše oznámili. Zápas je přeložen na středu 13. října. Omlouváme se fanouškům a hráčům přejeme, ať jsou brzo fit,“ oznámil klub IHC Králové Písek na svých webových stránkách s tím, že sobotní mistrovské utkání s Řítusy v rozpise zatím zůstává beze změny.

Na středu 6. října od 18 hodin plánované jihočeské derby druhé hokejové ligy mezi Pískem a Táborem se odkládá. Hrát by se mělo 13. října.

