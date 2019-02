České Budějovice – Má za sebou první část sezony v novém působišti. Německý trenér s českými kořeny Peter Draisaitl (46 let) zatím s extraligovými hokejisty HC Mountfield drží desátou příčku v tabulce, která by v konečném účtování znamenala poslední vstupenku do předkola play off. Jeho tým se musí vypořádávat jak s početnou marodkou, tak i s výkony jako na houpačce, ale zase může využít služeb čtveřice hráčů z NHL. O tom všem hovoří kouč v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Trenér HC Mountfield Peter Draisaitl | Foto: Deník/ Václav Pancer

Z osmnácti kol jste vytěžili dvaadvacet bodů a jste desátí. Jste spokojeni s tímto ziskem i umístěním?

Samozřejmě bychom chtěli být v tabulce víc nahoře. Když to ale shrnu a podívám se celkově na dosavadní vývoj sezony, tak to beru tak, že je možná dobře, že ještě nic moc neztrácíme. Stále jsme v situaci, kdy je pro nás všechno možné. Když si vezmu všechny problémy, které jsme do dneška měli, tak se s tím pořád dá žít.



Kladně hodnotíte i předváděné výkony na ledě?

Bylo to trochu jako na houpačce. Někdy jsme byli na vynikající cestě přesně tam, kde bych Mountfield chtěl vidět. Potom však zase přišel pád dolů. Už ale nějaký den trénuji a nepočítal jsem s tím, že se dá všechno vyřešit za pár týdnů. Jedná se o delší proces a velká marodka nás v něm hodně zbrzdila.



Po dvou vítězstvích většinou přijdou dvě nebo tři porážky. Čím se vysvětlujete tuto nevyrovnanost výkonů?

Myslím, že je to úplně normální proces. Není až tak jednoduché vnést do mančaftu jinou filozofii a jiný herní systém. To prostě musí trvat nějakou dobu.



V úvodu sezony vaše mužstvo dostávalo hodně gólů. To se podařilo přibrzdit, ale až na poslední tři zápasy jste zase trpěli menší produktivitou.

Je pravda, že jsme měli dost zápasů, kdy jsme nedali žádný nebo třeba jen jeden gól. S tím se těžko vyhrává. A pořád ještě dostáváme více branek, než by se mi líbilo.



Ve většině zápasů inkasujete první gól. Je problém v menší koncentraci hráčů na úvodní minuty?

To je třeba upřesnit. Skutečně skoro ve všech zápasech začneme dobře. Nepodaří se nám z toho ale nic vytěžit. Pak dostaneme jeden dva góly a máme tendenci sklouznout k tomu, že se nic neděje a je dost času na to obrátit. To se mi nelíbí a musíme pracovat na tom, abychom tento výrazný rys naší hry odstranili.



Aniž byste si nějak stěžovali, jak moc vaše výkony ovlivnila početná marodka, která vás provází od začátku sezony?

Je fakt, že jsme tady nemohli nic vyvíjet, jak jsme si to původně představovali. Od jednoho zápasu k druhému jsme vlastně jen lepili sestavu a koukali, jak dáme dohromady kterou lajnu. To v daných podmínkách nemohla být žádná koncepční práce.



Pomohl vám hodně příchod hráčů z NHL a nebojíte se momentu, až se vrátí zpět za moře?

To je komplexní situace. Hráči z NHL nám výrazně pomohli. V každém směru. To je bezpochyby. My se ale musíme postarat o to, abychom úroveň našich výkonů udrželi i poté, až oni odejdou. A že nám jednou odejdou, to všichni víme.



Nedoufáte, že by výluka v NHL mohla trvat celou sezonu?

S tím nepočítáme.



Poprvé nastoupili Martin Hanzal a Milan Michálek v utkání proti Litvínovu a paradoxně váš tým prohrál po špatném výkonu 0:3.

Předcházela tomu taková nejistota, jestli budou hrát, nebo nebudou. Nakonec nastoupili a prohráli jsme 0:3. Po tom utkání jsme si s klukama sedli a řekli si, že takhle to určitě nepůjde. Nemůžeme jenom čekat, že nám někdo z NHL pomůže. To je blbost. Mužstvo musí pozitivním způsobem ovlivnit každý z našich hráčů, aby hrálo na té úrovni, na které je schopné hrát.



Od utkání s Litvínovem šly výkony mužstva výrazně nahoru. Nastartovala mužstvo vámi již zmíněná diskuse s hráči?

Byl to tehdy hodně dlouhý čtvrtek. Bylo nám jasné, že tak se hrát nedá. Nebyl to vůbec hokej, který bych si představoval. Hráči si sami uvědomili, že takhle to nejde. Je fakt, že výkony mužstva potom byly úplně někde jinde.



Cítil jste někdy od začátku sezony, že je ohrožena vaše trenérská pozice?

To už se mi ani nemůže stát. Podobné situace jsem již nejednou zažil. Ve sportu to není nic zvláštního, že se někdy nedaří. My jsme tady k tomu navíc měli i dobrý důvod. Nemůže se mi stát, aby mě někdo dostal pod tlak. Z toho jsem vyrostl. Jediný tlak, který akceptuji, je ten, který si vytvořím sám na sebe. Když už jsme ale u toho, tak ze strany majitele klubu nám byla vyjádřena stoprocentní podpora.



Složitou situaci musíte řešit na brankářském postu. Je velkým problémem absence týmové jedničky Jakuba Kováře?

Mít Kubu Kováře, a nebo nemít, to je velký rozdíl. Dvakrát tady odchytal celou sezonu a teď jenom dva zápasy. Pro Kubu je teď důležité, aby si dal dohromady bolavou ruku. Je to pořád ještě mladý kluk a hlavní je, aby byl zdravý. Doufáme, že nám v této sezoně ještě pomůže, protože to tady na něm bylo hodně postavené.



Jeho roli převzal Pavel Kantor. Jste spokojeni s jeho výkony?

Kanty je mladý kluk a novou situaci zvládl výborně.



Mimo hru je se zlomenou klíční kostí i další brankář Lukáš Sáblík. Vedení klubu shání dočasnou náhradu na post dvojky. Nebylo by jednodušší zhruba na měsíc vsadit na Kantora a post dvojky svěřit některému z juniorů?

Musíme mít dvojku, která bude schopná kdykoliv naskočit. Je to pro nás další kritická situace a musíme ji nějakým způsobem vyřešit, abychom na klíčovém postu brankáře byli zajištěni. Nemůžeme spoléhat na to, že se Kuba Kovář nebo Lukáš Sáblík hned po měsíci vrátí. Musíme situaci řešit a na nic nečekat. Čekají nás důležité zápasy a musíme být připraveni.



Kdy by mohli naskočit do hry někteří další marodi?

Peter Mikuš je po operaci křížového vazu a naskočí až někdy ke konci sezony. Jakub Langhammer už začíná trénovat, ale moc to nevypadá, že by mohl hrát ve středu na Kladně. Robin Soudek je také dlouhodobě mimo hru. Má stejné zranění jako Mikuš. Chce to zkusit bez operace, ale těžko říct, kdy by mohl naskočit. Michal Švihálek je také ještě na dlouho.



Lehký otřes mozku prodělal v posledním utkání na Spartě také Martin Hanzal. Ten zápas vůbec přinesl hodně emocí. Je to tak?

Celou dobu jsem mlčel, ale přestává mě to bavit. Už jsme zažili několik situací, které nemohu akceptovat. Na Spartě to vyvrcholilo. Někteří domácí hráči byli vyloženě trapní. Pan Tenkrát vykládá o likvidačním zákroku Martina Hanzala. Ale něco podobného udělal spíše domácí Kočí na našeho Michálka. V rohu kluziště ho zezadu trefil v plném nájezdu. Tenkrát by si měl uvědomit, že pokud chce něco takového říkat, tak musí vědět, o čem mluví. Všichni jsme se shodli, že to byl z Hanzalovy strany tvrdý, ale čistý hit. Pan Phillip si to trošku způsobil sám, protože udělat pohyb do středu s hlavou dolů je hloupost. Tam rána přijít může. Příští zápas v neděli už hrál a nic mu nebylo. Byl to vyloženě čistý hit. Když se potom takový hráč jako Tenkrát pustí do Hanzala a říká takové nesmysly o likvidačním zákroku, tak vidím okamžitě červenou. Musí si uvědomit, o kom mluví a co říká. Ať je Sparta ráda, že zápas dohrála, protože rozhodčí jim v klíčových okamžicích výrazně pomohli. Na ledě domácí pořád jenom koukali, jestli jim rozhodčí odpíská faul. To byly trapné věci.



Rozzlobeni jste byli už po nedávném duelu ve Zlíně.

To je pravda. Rozhodčí si musí uvědomit, že jsou na ledě také z důvodu, aby chránili hráče. Mladý Okál ve Zlíně vyřadil našeho Soudka zákrokem kolenem možná na celou sezonu. To samé přitom udělal týden předtím při zápase v Brně Leoši Čermákovi. To jsou věci, které musí liga hlídat a trestat je. Leška ve Zlíně trefí Mertla dva metry před rozhodčím zezadu do hlavy a způsobí mu otřes mozku. To mi vadí a budeme se bránit. To bylo vyloženě svinstvo.



V průběhu reprezentační přestávky odletěli za oceán za svými rodinami Václav Prospal a Andrew Ference. Nemáte trochu obavy z jejich tréninkového výpadku?

Jsou to kluci, kteří se pohlídají. O tom nepochybuji. Strašně si ceníme, že je tady máme a hrají za nás. Jsou pro nás velkou posilou. Když mají možnost vidět rodinu, tak není co řešit.



Čím vyplní vaše mužstvo reprezentační pauzu?

V pátek jsme hráli na Spartě. V sobotu a v neděli bylo volno a potom jsme měli v pondělí a v úterý dvoufázové tréninky. Od středy do pátku má mužstvo volno a od soboty už najedeme na klasický tréninkový rytmus. ve středu hrajeme na Kladně.



Co čekáte od dalšího bloku extraligových zápasů? Očekáváte posun tabulkou vzhůru?

To je samozřejmě náš záměr. Tabulka je hratelná a chceme jít výš.



Pomýšlíte třeba i na šesté místo, které na konci základní části soutěže znamená přímý postup do čtvrtfinále play off?

Vidím to trochu jinak. Šesté místo někdy nepomůže, když se tam dotáhneš ze všech sil na poslední chvíli a pak vypadneš v prvním kole. To je také o ničem. Raději půjdu do play off připravený ze sedmého nebo klidně i desátého místa, ale budu v dobré formě, abych mohl něco vyhrát. Zatím na jednotlivé příčky v tabulce moc nekoukám. Chceme se vehementně tlačit mezi prvních deset a tam se usadit. Uvidíme, kde nakonec skončíme. Alespoň tak já to vidím.