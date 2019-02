České Budějovice – Na sklonku roku byl do Síně slávy jihočeského sportu uveden jeden z legendárních mušketýrů s hokejkou, sedmaosmdesátiletý František Vacovský.

Františku Vacovskému k uvedení do Síně slávy blahopřál i jihočeský hejtman Jiří Zimola. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V rodném Písku jako kluk hrával nejen hokej, ale i fotbal, věnoval se i atletice. Po druhé světové válce z Písku přestoupil do Stadionu Č. Budějovice. Záhy si vysloužil též nominaci do národního mužstva a v jeho dresu v roce 1949 se podílel na zisku titulu mistra světa. Pro Československo to sice z MS bylo už druhé zlato, ale v roce 1947 chyběli hokejisté Kanady a USA, takže až titul z roku 1949 byl takříkajíc plnohodnotný.

V roce 1951 byl František Vacovský také členem mužstva, které získalo pro České Budějovice první a dosud jediný titul mistra republiky.

Moc by si přál, aby titul konečně získali i jejich následovníci – byť zrovna v letošní sezoně, kdy se obnovený Motor potácí u dna druhé nejvyšší soutěže, se to zdá být spíše utopií… „Když jsme my v roce 1949 byli mistry světa, trvalo Dvořákovi a Pouzarovi přes dvacet let, než Československo zase mělo hokejové zlato. Těch dvacet let bylo hodně dlouhých, Budějovice ale na další titul čekají už přes šedesát let. To je hrozná doba," lomil „Orsi" Vacovský rukama před dvěma roky, kdy u příležitosti 60. výročí zisku titulu, pro hokejové České Budějovice tak památného, odpovídal na dotazy Deníku jižní Čechy.

Byť si zařazení do Síně slávy jihočeského sportu František Vacovský určitě zasloužil, sám s tím dle svých slov prý nepočítal. „Hlavně jsem tím byl překvapen," odpověděl na dotaz Deníku, co pro něj uvedení do Síně slávy znamená. „Dopředu mi nikdo nic neřekl a já vůbec takové ocenění nečekal. Je to pro mě velká čest a jsem tomu velice rád," uvedl.

Ani poté, co dostal z redakce našeho listu pozvání na vyhlášení 49. ročníku ankety o nejlepší jihočeské sportovce roku, ho prý ani ve snu nenapadlo, že by se ta sláva mohla týkat i jeho osobně. „Myslel jsem si, že tam budu dělat jen nějakou stafáž. Něco podržet, anebo někomu nějakou cenu předat," usmíval se.

Do Síně slávy českého hokeje se Vacovský dostal už loni v Liberci, nicméně tohoto posledního ocenění si cení ze všech nejvíc. „Samozřejmě, že i uznání, kterého se mi v Liberci dostalo, si moc považuji, ale tady na jihu Čech jsem doma, a proto je to pro mě úplně nejvíc, čeho jsem mohl dosáhnout," neskrýval dojetí.

Zařadil se mezi takové velikány jihočeského sportu, jakými bezesporu jsou hokejisté Jaroslav Pouzar a Jiří Lála, boxer Josef Němec, motocyklový závodník Bohumil Staša či veslaři Karel Mejta a Jan Jindra, kteří byli do Síně slávy jihočeského sportu už uvedeni. „Že jsem se ocitl v tak skvělé společnosti, je pro mě nejlepší dárek, jaký jsem pod stromek mohl dostat," zářil.

I samotné vyhlášení 49. ročníku ankety Deníku jižní Čechy a Rady Jihočeského kraje se mu moc líbilo. „Byl to hezký večer a já na něj budu dlouho vzpomínat," zdůraznil.

„Teď mám už jen jedno poslední přání – za dva roky je v Praze mistrovství světa, a tak bych se ho chtěl dožít, jet se na něj podívat a držet palcům našim hokejistům, aby vybojovali zlatou medaili," uzavřel František Vacovský.





S hokejem František Vacovský začínal v rodném Písku, odkud v roce 1946 přestoupil do Č. Budějovic.

Hrál i za národní mužstvo a je jedním z posledních žijících mušketýrů s hokejkou, kteří získali ve Stockholmu v roce 1949 historický titul mistrů světa, pro Československo první z MS, na kterém byla kompletní světová elita (v roce 1947 v Praze, kde čs. hokejisté poprvé vybojovali na MS zlatou medaili, nehráli hokejisté Kanady a USA).

V dresu Stadionu v roce 1951 přispěl k zisku titulu mistra republiky, pro českobudějovický hokej dosud jediného v historii.

Titul mistra republiky získal také jako trenér, v roce 1964 ho pod jeho taktovkou vybojovali českobudějovičtí dorostenci.