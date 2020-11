Deset zápasů bez výhry, co říkáte tomuto nevydařenému vstupu do extraligy?

Je to špatné, ta bilance je hrůzostrašná. Některé zápasy jsme si prohráli vyloženě sami a je škoda, že se nám je nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. Pak by to vypadalo jinak. Ale bohužel. Teď se z toho musíme dostat.

Splácíte nováčkovskou daň? Je to tak, jak se o tom mluvilo před sezonou, že v extralize soupeři tvrdě trestají každou chybu, což v první lize pravidlem nebylo?

Částečně asi ano. Projevilo se to možná ve dvou utkáních, které jsme opravdu nedohráli do konce. Spíše ale doplácíme na naši hloupost a naivitu. Nemůžeme v každém zápase nabídnout soupeři tolik přesilovek. I když je třeba nepotrestají, tak se dostanou do rytmu a pak se od toho odvíjí i hra pět na pět. Je to takový mix naší naivity a nováčkovské daně.

Druhým rokem jste kapitánem týmu. Sám jste říkal, že je jednoduché plnit tuto roli, když se vyhrává, ale horší to bude, až přijdou krizové okamžiky. Dá se tak označit tato dlouhá série bez vítězství? Řešíte hodně v kabině co s tím?

Samozřejmě je to těžší. Nikoho nebaví prohrávat. Kolikrát jsme byli blízko vítězství, ale přesto jsme neuspěli. Je to těžké. Začneme zápas a hned dostaneme hloupý gól. Jako teď v Třinci, kdy si to tam kopneme sami a začne nám to tam padat. Musíme se z toho vyhrabat a snažit se urvat nějaké body. V extralize má každý svou cenu. Už je třeba zabrat.

Je znát, že v extralize je několik silných klubů, se kterými se hraje opravdu těžko, a ten zbytek už je naopak hratelný?

Je pravda, že nejlepších pět šest týmů je opravdu kvalitních. Speciálně třeba teď v Třinci bylo vidět, že byl kvalitativně úplně někde jinde, než jsme byli my. Zápas podle toho také vypadal. Třinec, Plzeň a Hradec Králové proti nám zatím prokázaly největší kvalitu. V utkáních s nimi bylo vidět, že nás do ničeho moc nepustily a porazily nás vcelku jednoznačně.

Chybí vám diváci v hledišti? Věříte, že s jejich podporou byste třeba některé dobře rozehrané domácí zápasy dotáhli do vítězného konce?

Je to možné. Lidi by nám určitě pomohli. Vždycky nám pomáhali. I když jsme třeba prohrávali, tak nás tlačili dopředu. Ale situace je taková a nemůžeme se vymlouvat, že diváci v hledišti nejsou. A není ani jisté, že by zápasy dopadly jinak. Fanoušci nám samozřejmě chybí, ale tak to teď prostě je.

Loni jste byl nejproduktivnějším hráčem týmu, letos jste na první gól čekal až do devátého kola. I když jsou na prvním místě týmové výsledky, ulevilo se vám, že to tam v utkání s Plzní spadlo?

Na jednu stranu to úleva byla. Na druhou to teď u nás není o nějakých gólech. Potřebovali jsme především uhrát některé zápasy, což se nám bohužel nepodařilo. Abych řekl pravdu, tak jestli dám gól ve třetí třetině za stavu 0:4, tak to moc neřeší. Jsem určitě rád, že jsem se trefil, ale v konečném výsledku je to skoro jedno.

Schoval jste si puk, kterým jste dal svůj první extraligový gól, a nebo na to nebyla doba?

Martin Novák mi ho přivezl a vzal jsem si ho domů.

Oba své góly proti Plzni i v Třinci jste dal při přesilovce pět na tři. Je to jen shoda okolností, nebo vám sedí tato herní varianta?

Spíše je to jen shoda okolností. Trošku jsme změnili naše přesilovky a chceme v nich více střílet. Dvakrát jsme z toho dali gól, přitom předtím jsme pět na tři ani jednou nevyužili. Chtěli jsme je zjednodušit a teď nám to dvakrát vyšlo, i když pokaždé za stavu, kdy už to zrovna moc neřešilo.

Většinu minulé vydařené sezony i začátek té letošní jste odehrál ve dvojici s Karlem Plášilem. Mrzelo vás, že vás trenéři roztrhli?

S Karlem jsme hráli už nějakou dobu, ale potom jsme v utkání s Karlovými Vary dostali nějaké góly. Trenér chtěl udělat změnu a takhle se rozhodl. To je v pořádku.

Spolu s Karlem Plášilem a Ondřejem Slováčkem máte z celého týmu nejhorší bilanci v hodně sledovaném hodnocení +/-, ve kterém jste na čísle minus sedm. Vnímáte tuto statistiku?

Po každém zápase máme na nástěnce vystavené nové statistiky, takže o tom samozřejmě vím. Dostali jsme teď dost gólů a určitě je to číslo, které o něčem vypovídá. Branek dostáváme hodně a je třeba s tím něco udělat. Týmu asi moc nepomáháme, když jsme takhle v minusu.

Čeká vás duel ve Vítkovicích, se kterými jste doma odehráli velmi dobrý zápas, ale nakonec jste prohráli 2:3 v prodloužení. Je to jeden z těch hratelných soupeřů?

Těžko říct. Pro Vítkovice to hlavně u nás byl první zápas hned po karanténě. Teď mají výsledky velice dobré, naposledy vyhrály 3:0 v Liberci. To samo o sobě vypovídá o kvalitě týmu. Uvidíme, jak bude utkání vypadat.

Někde už ale začít vyhrávat musíte, i když v extralize se soupeři na vyhrávání vybírají dost špatně…

Věděli jsme dopředu, že se tam bude špatně vybírat (úsměv). Ale vážně. Určitě musíme do utkání hlavně dobře vstoupit. Aby se nám nestalo něco jako naposledy v Třinci, kde jsme dostali gól a potom jsme byli jako opaření. Soupeři toho dokáží využít. Na psychiku je to těžké, když máme devět proher, hrajeme s možná nejlepším týmem soutěže a hned ve čtvrté minutě dostaneme takhle smolný gól. Domácí to dostane nahoru a nás to srazí dolů. První třetinu to také tak vypadalo, že si s námi chvilku hráli a třeba minutu nám nepůjčili puk. Snad to bude ve Vítkovicích lepší.