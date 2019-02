Písek – Po čtyřech výhrách v řadě přišel minulý týden zase útlum. Porážka na ledě vedoucího Žďáru nad Sázavou písecké hokejisty tolik nebolela, zato sobotní domácí ztráta s Orlovou mrzí víc. Orlová je nejslabším celkem východní skupiny a nasbírala méně bodů než předposlední Tábor ve skupině Jih.

Trenér Písku Karel Herr byl k hráčům kritický. | Foto: Jan Škrle

„Orlová nás porazila už podruhé. Nějak nám tento soupeř nesedí,“ krčí rameny písecký trenér Karel Herr.



Na šance přitom Písek v sobotním duelu vyhrál, trefil čtyřikrát tyč, na góly ale vyhrála Orlová. Vždy, když se píseckým hráčům podařilo pracně dorovnat skóre, za pár vteřin inkasovali znovu.



Tak tomu bylo i tři minuty před koncem, kdy Písek srovnal na 2:2, za třicet vteřin ale zase prohrával. „Asi jsme se moc hnali za dalším gólem, místo abychom se snažili ubránit remízu 2:2 a zápas dovést do prodloužení. Věřím, že tam už by jsme je přehráli,“ myslí si Herr.To se však nestalo a při power play inkasovali Jihočeši počtvrté.



Písek ve třetí třetině nevyužil ani více než minutovou přesilovku pět na tři. „Stejnou příležitost jsme promarnili i ve Žďáru. Dvojnásobné přesilovky nám teď nejdou,“ říká trenér Karel Herr.



Přestože jeho tým spálil řadu dalších příležitostí, odmítá písecký kouč, že by jeho mužstvo prohrálo smolně. „Dnes jsme prostě nemakali, a proto se k nám štěstí nepřiklonilo. Nehráli jsme zkrátka dobrý hokej a tahali jsme za kratší konec. Hráči se vyhýbali osobním soubojům a nehráli dostatečně agresivně. Soupeř to potrestal a odvezl si tři body,“ říká.



Nicméně i přes ztrátu si Písek drží ve skupině Jih bezpečnou čtvrtou příčku zaručující postup do play off. „David servis též prohrál, takže nějaký náskok stále máme. Žádnému uspokojení ovšem nepodléháme. My na tabulku nehledíme,“ zhodnotil souboj s Orlovou kouč Písku Karel Herr.