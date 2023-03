Především první třetina byla z obou stran hodně nervózní. Souhlasíte? Bylo to tak přiměřené tomu, o co se hrálo. Bylo to hodně nervózní, to je pravda. Nikdo nechtěl udělat chybu a čekalo se na první gól. Bylo super, že jsme ho dali my. Pak už jsme v zápase tahali za delší konec.

O vítězství jste rozhodli ve druhé třetině čtyřmi góly v rozmezí pouhých sedmi minut. Využili jste soupeřovy slabší chvilky?

První gól jsme dali zaslouženě po našem dobrém forčekinku a pak se nám povedlo využít přesilovku. Po dvou inkasovaných gólech to Kladno logicky trochu otevřelo a povedlo se nám přidat i další dvě branky.

Dal jste teprve svůj třetí gól v sezoně, ale hodně důležitý. Měl jste z něj o to větší radost?

Jsem strašně rád, že jsem tím gólem mohl pomoci k vítězství v takovém utkání. Byl nakonec důležitý a udrželi jsme se tam, kde chceme být.

Motor to zvládl, přetlačil v zápase roku Kladno a vyhnul se baráži o záchranu

Radost z takového vítězství je určitě veliká, ale třinácté místo na druhou stranu nemůže být velký důvod k oslavám?

Spokojeni být určitě nemůžeme. Na druhou stranu je extraliga strašně vyrovnaná a do poslední chvíle bylo do boje o baráž namočeno víc týmů. Samozřejmě jsme zklamáni, chtěli jsme alespoň do předkola play off. Ale na druhou stranu jsme rádi, že nemusíme hrát baráž jako Kladno. Je třeba se z toho poučit, aby to příští rok bylo daleko lepší.

Jaké to je končit sezonu na začátku března?

Nic příjemného to není. Ale znovu zopakuji, buďme hlavně rádi, že nás nečeká to, co čeká Kladno.

Play off jste si nezahráli, ale právě poslední domácí zápas s Kladnem se mu minimálně atmosférou hodně přiblížil.

Zápas to byl fantastický. Přišlo strašně moc diváků a navíc, když se povede vyhrát, tak je to paráda. Bylo to trochu hořkosladké, ale postupem času oceníme, že jsme toto důležité utkání vyhráli a nemusíme čekat dvaačtyřicet dní na baráž. To nikdo nechtěl.

Měli jste v kabině dost nemocí a zranění. Vážíte si o to víc, že jste takový zápas dotáhli do vítězného konce?

Určitě. Kluci hráli s teplotami a zraněními. Bylo to vydřené vítězství, ale o to cennější.

Do baráže Motor nebo Kladno? Kamarádi Vágner a Štěpánek věří každý svému týmu

Byl jste vy osobně před zápasem hodně nervózní?

Nervózní si moc nepřijdu. Jsou to zápasy, kdy jde o něco. Mám taková utkání rád.

Bylo to pro vás i určité zadostiučinění po sezoně, která pro vás byla hodně těžká?

Moje body a góly určitě chyběly, a kdybych víc přispěl, tak byl náš tým třeba úplně jinde. Z mé strany to byla s Kladnem alespoň maličká splátka. Dobrá sezona to však z mého pohledu rozhodně nebyla.

Asi se shodneme, že i jako tým jste měli na víc?

Troufnu si říct, že měl na daleko víc. Ale jak už jsem řekl, extraliga byla letos hodně vyrovnaná a my jsme bohužel zůstali hodně dole.