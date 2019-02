České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru vyhráli ve 49. kole první WSM ligy nad Ústí nad Labem v utkání bohatém na góly 8:5. V sobotu je čeká boj o první místo v Karlových Varech (16), ve středu pak přijede Kladno s legendárním Jaromírem Jágrem (17.30).

V domácí brance dostal tentokrát příležitost Gába, do sestavy se po nemoci vrátil Dostálek. Naopak na poslední chvíli vypadl indisponovaný Květoň.



Zatímco Jihočeši bojují o první místo v tabulce, hosté už ztratili i teoretickou šanci na účast v play off. Jenže vstup do zápasu byl v podání domácího celku jako z katastrofického filmu. Chyba v rozehrávce, mezi kruhy nekrytý Smolka, který přesnou střelou nedal Gábovi šanci zasáhnout. Po pouhých jednadvaceti vteřinách hosté vedli. „Byla to smůla. Čenda Pýcha v rohu kluziště zlomil hokejku, musel ji zahodit a vznikla tam mezera. Soupeř to hned potrestal,“ okomentoval nešťastný vstup do utkání obránce Zdeněk Čáp, který se tentokrát do domácí sestavy nevešel.



Tím byl případný očekávaný nápor Motoru zcela zneutralizován. „Maličko nás rychlý gól zaskočil. Navíc jsme šli hned při druhém střídání do čtyř, což nás také přibrzdilo,“ všiml si Čáp.



Až po deseti minutách hry se dostal k prvním trochu vážnějšímu ohrožení Soukupovy branky Nejezchleb. V 11. min. však už bylo vyrovnáno. V přesilovce prokázal důraz na brankovišti Rob.



Od vyrovnávací branky převzal domácí celek otěže hry pevně do svých rukou a bylo otázkou času, kdy otočí i skóre. Znovu Rob sice ještě z úhlu nastřelil jen tyč odkryté klece, ale přišlo to ve 14. min., kdy v avizované výhodě Dostálek šikovně tečoval do sítě Bártovo nahození.



To už Motor soupeře válcoval a ze spršky střel přišel i třetí gól. Krásnou přihrávkou Mikyska našel Roba, jenž tentokrát už prázdnou branku neminul.



„Od vyrovnávacího gólu se obraz hry výrazně otočil. Měli jsme převahu i šance a mohli jsme vést i více než 3:1,“ uvedl Čáp po skončení úvodního dějství.



Vyhráno však ještě ani zdaleka nebylo. Na úvod druhé třetiny přišlo už druhé vyloučení obránce Kučného a v přesilovce dotlačil kotouč těsně za brankovou čáru Gengel.



Ve 25. min. bylo dokonce vyrovnáno. V domácí defenzivě se objevilo další okno, které soupeř odhalil. Weinholdovu střelu Gába vyrazil, ale nikdo ze spoluhráčů mu nepomohl a proti dalšímu pokusu téhož hráče po Roubíkově posunutí už prostě zakročit nemohl. A to malinkatý kouzelník v brance uhájil svůj tým od ještě větší pohromy, když zlikvidoval sólo Krliše.



Naštěstí domácí včas zabrali. Ve 32. min. našel M. Novák Bártu, který dostal Motor znovu do vedení. Pátý gól přidal s pomocí tyče Čermák a v Budvar aréně bylo zase veseleji. Navíc, když Bárta zaznamenal parádní trefou svůj druhý gól a bylo to už 6:3.



„Na začátku druhé třetiny jsme udělali chyby, které soupeř dokázal potrestat a vyrovnal. Ale potom jsme si zase vytvářeli šance a začaly nám tam padat góly. Doufám, že v tomhle duchu budeme pokračovat i nadále,“ zhodnotil Zdeněk Čáp druhé dějství.



Začátky třetin Motor absolutně nezvládal. V úvodu té třetí nechal projet bez povšimnutí Pšeničku, který snížil na 6:4.



Odpověď přišla v přesilovce a velice záhy. Kutlákova teč Nedorostovy střely zase ochladila ústecké nadšení. Nedorostův ukázkový průnik přinesl další gól a v lehkovážném závěru upravil na konečných 8:5 Severa.

Branky a nahrávky: 11. L. Rob ml. (Galamboš, Pajič), 14. Dostálek (M. Bárta, Vráblík), 20. L. Rob ml. (Mikyska, Jonák), 32. M. Bárta (M. Novák, Galamboš), 33. Čermák (Vampola), 36. M. Bárta (Galamboš), 47. Kutlák (Nedorost, Mikyska), 48. Nedorost (Vampola, Kutlák) – 1. Smolka (Roubík), 22. Gengel (Davídek, Bernad), 25. Weinhold (Roubík), 42. Pšenička (Bernad, Krliš), 55. Severa (Smolka, Roubík).

Vyloučení: 4:4, využití: 3:1. Rozhodčí: Doležal, Kopeček – Krátký, Ševic. Diváci: 5114.

ČEZ Motor: Gába – Pýcha, Kutlák, Vráblík, Kučný, F. Novák, Fillman – Nejezchleb, Pajič, Nedorost – Dostálek, Vampola, Čermák – Mikyska, L. Rob ml., Jonák – M. Bárta, Galamboš, M. Novák. Trenéři Jelínek, L. Rob st. a Kotalík.

Hlasy trenérů - Luboš Rob st. (Motor): "Byl to divoký zápas. Některé pasáže jsme odehráli špatně a měli jsme velká okénka v obraně. Potom jsme ale zase dokázali přitlačit. Z naší strany šlo utkání takhle ve vlnách. Pro diváky to byl určitě zajímavý zápas. Rok Pajič nedohrál kvůli problémům s třísly."

Vladimír Evan (Ústí): "Divákům se utkání muselo líbit, když viděli třináct gólů. Udělali jsme spoustu chyb, ke kterým nás ale donutili dobrým pohybem domácí. Jsme rádi, že jsme ve druhé třetině vyrovnali na 3:3 a mohli jít i do vedení, čím jsme zápas zdramatizovali. Domácí vyhráli zcela zaslouženě."