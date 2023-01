Branky: 25:28 M Staněk (J. Urbanec, J. Reindl) - 6:19 J. Duda (T. Vochoza, J. Adamec), 11:11 J. Fořt (J. Suchan, A. Řezáč), 13:42 J. Adamec (J. Suchan, A. Eremiáš), 25:43 I. Radosta (J. Suchan, A. Řezáč), 33:20 P. Bouška (T. Vochozka, J. Duda), 45:47 J. Adamec (M. Hastrman, D. Košař), 52:13 J. Suchan (P. Bouška), 59:15 M. Hraňo (J. Suchan, P. Bouška) Rozhodčí: Vavruška - Bušta, Hron. Vyloučení: 1:1. Bez využití.

Sestavy - Božetice: Kolář - Junek, Bednář, Keřka, Rottenberg, Kofroň, Mareš, Hlaváč, Jíška - Urbanec, Tkáčik, Nevolný, Staněk, Šašek, Buriánek, Jelínek, Bartůněk, Reindl. Milevsko: Panec - Řezáč, Šedivý, Bouška, Hastrman, Růžek, Košař - Radosta, Hraňo, Nevšímal, Duda, Fořt, Bílek, Adamec, Eremiáš, Vochozka, Suchan.

Derby od začátku opanoval favorit. Hrálo se prakticky bez tvrdších zákroků, o čemž svědčí i počet vyloučených. Božetice se pomalu loučí s letošní sezonou, naopak Milevští nabírají síly na play off. Již nemohou být po základní části horší než třetí, ale láká je samozřejmě alespoň druhé místo, které by zaručovalo výhodu případného rozhodujícího utkání ve čtvrtfinále i semifinále play off na domácím ledě.

Aktuální tabulka:

1. HC Samson Č. Budějovice 18 14 0 0 4 106:50 42

2. HC Milevsko 1934 18 11 3 0 4 82:47 39

3. TJ Hluboká nad Vltavou 17 9 4 2 2 86:47 37

4. Spartak Soběslav 18 9 1 2 6 76:66 31

5. HC Strakonice 18 10 0 0 8 82:79 30

6. Loko Veselí nad Lužnicí 18 9 0 1 8 98:85 28

7. Slavoj Český Krumlov 18 8 1 1 8 106:69 27

8. Sokol Radomyšl 18 6 3 1 8 81:82 25

9. HC Vimperk 17 5 1 2 9 53:74 19

10. HC Střelci J. Hradec 19 3 0 5 11 60:114 14

11. Božetice 19 1 1 0 17 60:177 5