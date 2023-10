Očekávané jihočeské druholigové derby je tady. Hokejisté Písku v něm v rámci 8. kola přivítají ve středu 18. října na svém ledě Tábor (18).

O vypjaté momenty v druholigových hokejových derby mezi Pískem a Táborem nebývá nouze. | Foto: archiv Deníku

Oba rivalové se nachází v rozdílném rozpoložení. Zatímco Tábor si udržuje neporazitelnost a po výhře nad nováčkem z Kralup nad Vltavou 3:2 na nájezdy se vyšvihl do čela skupiny Západ, Králové od Otavy, jimž aktuálně patří devátá příčka, řeší dvě porážky s celky ze spodních pater tabulky, konkrétně s Řisuty (4:5) a Benátkami nad Jizerou (3:5).

„Na každý gól se nadřeme, na druhou stranu dostáváme laciné góly po hrubých chybách,“ krčil rameny písecký kouč Jan Trummer.

Do nadcházejícího souboje však rozhodně jeho svěřenci nemohou jít s poraženeckou náladou. „Snažíme se hráče udržet v dobré náladě a ve víře, že hrát se dá s každým soupeřem. My si situaci zkomplikovali posledními dvěma porážkami s mužstvy, která jsou pod námi, ale tým musí věřit, že dokáže získat body i s někým, kdo je v tabulce výš než my,“ zdůraznil.

Mladý tým, který má k dispozici, se však bude muset vyvarovat individuálních chyb, které by tak zkušený protivník jistě dokázal potrestat. „Základem je hrát maximálně zodpovědně a nedělat kiksy. Pak můžeme být důstojným protivníkem,“ podotkl písecký lodivod, pro něhož to bude premiérové derby v roli hlavního kouče.

Táborští hokejisté pojedou k Otavě v roli favorita, ale jsou vědomi toho, že podobné souboje rozdíly smazávají.

„Z pohledu fanoušků samozřejmě bývají derby s Pískem vypjatá a hodně prestižní. Pro nás je to především další zápas, který bychom chtěli a potřebovali zvládnout. Víme, že od soupeře nedostaneme vůbec nic zadarmo a čeká nás další těžké utkání. Na obou stranách jsou hráči, kteří mají vazby na tábor soupeře, takže pro ně to svým způsobem asi něčím mimořádné bude. Naším prvořadým cílem je co nejlépe se na zápas připravit a uspět v něm,“ zaznělo z úst jednoho z trenérů táborských kohoutů Petra Bača.

Pikantnost ještě dodá fakt, že táborské hokejisty v roli hlavního kouče vede Tomáš Matušík, který v uplynulé sezoně trénoval Písek a dovedl jej po čtyřech letech do předkola play off.