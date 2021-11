HC Milevsko – TJ Božetice 9:2 (3:1, 2:1, 4:0)

Góly a nahrávky: 9. Jak. Suchan (Hamerle), 15. Jak. Suchan (Hamerle), 20. M. Šedivý (Jak. Suchan, Škrdleta), 25. R. Pechánek (T. Bílek, J. Brož), 32. Škrdleta (Hamerle, Jak. Suchan), 43. Řezáč (Růžek), 49. M. Šedivý (Škrdleta, J. Bednář), 54. Hamerle (Jak. Suchan), 59. Jak. Suchan (M. Šedivý, Hamerle) – 4. T. Hošek (Urbanec), 36. Martin Janda TS. Rozhodčí: Poskočil – Mich. Dančišin, Vokoun. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:1. Diváků: 450.

Sestavy - HC Milevsko: Panec – Štekr, Růžek, J. Bednář, M. Šedivý, Jíška, Hastrman – J. Březina, Řezáč, Pouch, Škrdleta, Hamerle, Jak. Suchan, T. Bílek, R. Pechánek, J. Brož. Trenéři Ondřej Mertl a Jan Kolář. TJ Božetice: Nový (25. Prchlík) – P. Hošek, Košař, T. Hošek, Bartůněk, Mareš, Straka – Martin Janda, Duda, Brábník, Urbanec, P. Stejskal, Šašek, Kundrát, L. Nevolný, Jar. Suchan. Trenéři Roman Staněk a Radek Štědronský.

Možná trochu překvapivě šel do vedení z přesilovky celek Božetic, ale domácí brzy vyrovnali a stav otočili. Hosté z Božetic pak měli šanci na vyrovnání, tu však neproměnili a naopak domácí přidali třetí gól. Postupně své vedení navyšovali až na konečných 9:2, ale tak vysoká porážka je pro Božetické až příliš krutá. Hráčem utkání byl milevský Jakub Suchan, který k hattricku přidal ještě tři asistence. "Rozhodla produktivita. Měli jsme štěstí, že nám to tam padalo," komentoval výhru pro server jchokej.cz milevský asistent Jan Kolář. "Za stavu 1:2 trefil Urbanec v sólu tyčku, načež jsme inkasovali v oslabení. To byl zlom. Kluci makali, ale nevycházela střelba," litoval trenér Božetic Radek Štědronský.

Hokejisté Milevska jsou aktuálně na sedmém místě tabulky, Božetice bez bodu poslední. Oba celky ještě čekají k uzavření první poloviny dlouhodobé části dvě dohrávky odložených zápasů.