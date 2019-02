„Nemám s tím žádný problém,“ zareagoval trenér na dotaz, zda by bylo možné vyrazit na sever Čech přímo s výpravou. „Ve 12.45 je odjezd od zimáku, tak tam buď včas,“ dodal.



Na srazu mě vítá neustále pohodově naladěný vedoucí mužstva Ladislav Gula. „Ty jedeš s náma? Ale to jestli vyhrajeme, tak budeš muset jezdit pořád,“ směje se.



Českobudějovické hokejisty vozí už dlouhé roky Josef Hlach. Zkušený řidič, jenž má na kontě za volantem autobusu tisícovky odřízených kilometrů. „S hokejisty jezdím už od roku 1983. To ještě hrával Franta Čech a mužstvo trénoval Karel Pražák,“ vzpomíná. „U hokeje byla vždycky výborná parta. Nemohu si stěžovat,“ dodá.



A platí to i opačně. Hráči i trenéři si pohodového řidiče nemohou vynachválit. Podřimující tým tak cestou na zápas ani nezaznamenal komplikaci, kterou znamenal uzavřený Strahovský tunel v Praze. Týmový autobus protáhl Hlach centrem hlavního města a necelé dvě hodiny před zápasem už hráči plnili na ústeckém stadionu kabinu pro hostující tým.



„Pánové. Všechno jsme si už řekli, sejdeme se dvanáct minut před začátkem,“ ponechal trenér Prospal finální přípravu na zápas na samotných hráčích. „Kabina je teď vaše. Vedení přebírá tady Pavel,“ s úsměvem dočasně předal žezlo maséru Pavlu Vlašicovi, který se ho také okamžitě chopil. „To se ale budou mnozí divit, že jo Žigo,“ hned obrátil svou pozornost na obránce Pavlina. Výjimečně tak terčem jeho žertíků nebyla nejčastější oběť Václav Karabáček.



Scénář před venkovními zápasy je prakticky vždycky stejný. „Přípravu u videa si raději děláme už doma, protože na venkovních stadionech pro to nebývají optimální podmínky. Před zápasem se kluci rozhýbou sami a pětatřicet minut před začátkem zápasu jdou na patnáct minut na led. Takhle je to vždycky venku, doma je režim trošku jiný,“ dává kouč nahlédnout za oponu.



On sám si před zápasem vychutnal spolu s kolegou Alešem Totterem kávu z rukou masérské dvojice Pavel Vlašic – Pavel Bláha. „Před zápasem trenéři vyžadují striktně pouze arabicu,“ usmívá se Vlašic. „Oni mi furt vyprávějí něco o arabice a přitom jedou pořád stejnou kávu. Ale dobrá je,“ malinko upřesňuje Totter.



Ten si před zápasech pochutnal i na klobáse v kiosku před stadionem. „Ve Vsetíně jsem si ji nedal a prohráli jsme,“ nabídl s úsměvem jednoduché vysvětlení.



Tříminutová předzápasová porada je velice intenzivní. „Musíme na ně vletět. Hrát na puku, mít tlak do branky. Pojďme potvrdit dobrý výkon z posledního utkání s Havířovem. Pořád se nabízet, krátká střídání a jdeme si pro dobrou první třetinu. Na nic jiného nemyslíme. Chceme dát gól,“ apeluje Prospal na své svěřence.



Kouč upozorňoval i na domácího brankáře Stezku. „Musíme všechno zrychlit. Nemá rád dorážky. Je to velký brankář, který je tam rozlítaný. Když střely udobře vidí, tak je pochytá. Pořád před ním někdo musí stát a střely tam musí neustále lítat,“ dával Prospal svým svěřencům návod, jak překonat obra v ústecké kleci.



Jenže přestože byli Jihočeši vysokým favoritem, podařilo se jim to nakonec jenom jednou. „Hoši trpělivě, musíme se více udržet na kotouči,“ velel po trochu rozpačitém vstupu do utkání ze střídačky, kam nám umožnil na zápas přístup. Za to ještě jednou díky Václave! „To je dost, že konečně trochu hrajeme,“ ulevil si, když mužstvo v modrých dresech začalo přebírat otěže hry.



Přestože při tréninku je hlavní kouč směrem k hráčům velice tvrdý a přísný, při zápase jsou i s kolegou Totterem naladěni spíše na pozitivní vlnu. K případné panice mají hodně daleko. Ale některé momenty ho také pořádně rozpálily. „Doležal, to si za mě děláš pr…Ještě jednou něco takového uděláš a dohrál jsi,“ nemohla ho nechat chladným zbytečná ztráta kotouče ze strany šikovného forvarda.



V závěru prvního dějství se hostující střídačka konečně dočkala. Václav Karabáček dal zblízka první, a jak se později ukázalo, také jediný gól utkání. „To je ono kluci, musíme se tlačit do koncovky,“ ocenil svůj tým.



Do druhého dějství vstoupil Motor výborně a zdálo se, že druhý gól je jen otázkou času. „Hoši dobrej start do třetiny,“ chválil i Prospal. „Ale musíme na sebe více mluvit,“ nabádal hráče k větší komunikaci.



I toto přání se mu splnilo. Starali se o to na střídačce především Martin Heřman a s Václavem Karabáčkem. „Ty vole my komunikujem,“ netajil trenér údiv. „Je čas dát druhej gól. Nebo si dojít alespoň pro faul,“ burcoval dobrý duch mužstva Martin Heřman.



Jenže druhý gól stále nepřicházel. A naopak občas vystrčili růžky i domácí, kteří už dlouho nemají šanci postoupit do play off a prakticky jen čekají na konec sezony. „Nehrajeme v pěti, musíme víc bruslit,“ zlobil se kouč.



Dvakrát měl v průběhu utkání Václav Prospal připomínku k výkonu rozhodčích. „Dej mu dvojku. Vždyť to není možný, jak tam skáče,“ žádal po hlavním sudím dvouminutový trest za nafilmovaný pád ze strany domácího hráče.



Od čárového zase jednou vyžadoval odpískání zakázaného uvolnění. „Byla tam teč,“ ozve se mladík v pruhovaném dresu. „Dobře, dobře. Budu ti věřit,“ nijak Prospal situaci nehrotil.



Podobný průběh jako druhé mělo i třetí dějství. Hosté mají převahu, ale do vyložený šancí se nedostávají. Střely z větší dálky pochytá obrovitý Stezka. Závěr je dramatický, Ústí touží po vyrovnání a nebezpečných situací z jeho strany přibývá. Rozhodčí odpustí hostím vyloučení po Pýchově zjevně nedovoleném zákroku a naopak dvě minuty před koncem míří na trestnou lavici domácí Březák.



Tím je rozhodnuto. Motor už si tři body zkušené pohlídá. Pak následuje vítězný pokřik v šatně pod taktovkou maséra Pavla Vlašice. „Tři body jsme získali, to je důležité. Ale zápas si ještě rozebereme v pátek před tréninkem,“ řekl Prospal hráčům po vítězném duelu.



Pro Deník se k zápasu rozhovořil obšírněji. „Hráli jsme stejně, jako hráváme celou sezonu. Tlačíme a máme spoustu střel. Soupeř se k něčemu dostane, jenom když někde propadneme. Bohužel ale nedáme druhý a třetí gól, abychom hráli daleko uvolněněji. Potom je to takhle napínavé až do konce a trnete, aby vám nepropadl nějaký tečovaný kotouč nebo nahození od modré čáry,“ opět musel připomenout nízkou produktivitu svých hráčů. „Nemohu říct, že bychom se nesnažili, nebo že by za tím kluci nešli. To bych jim křivdil. Ale musíme umět najít cestu k tomu, abychom dali druhý a třetí gól. Pak pro nás zápas bude jednodušší. Tři body, pro které jsme sem jeli, máme. Ale bylo to napínavější, než bychom sami chtěli,“ dodal.



V neděli nasázel Motor Havířovu devět gólů, teď dal v Ústí jeden jediný. „Přitom na obou trénincích mezi zápasy to vypadalo velmi dobře. Byl tam tlak do branky, který po hráčích vyžadujeme. V zakončení nám ale chybělo trochu víc šikovnosti,“ posteskl si Václav Prospal.