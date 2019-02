České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru jdou sice na led poprvé až v pondělí, skupina šestnácti hráčů ale začala s tréninkem na suchu už v tomto týdnu. Kromě mladíků a několika dobrovolníků poctivě makají také hráči, kteří měli zdravotní potíže. „Já splňuji prakticky všechny podmínky," směje se brankář David Gába (21 let), jenž měl problémy s kotníkem.

David Gába | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Zranění si přivodil krátce po začátku letní přípravy. „Stalo se mi to hned v prvním týdnu. Při výběhu jsem špatně došlápl a začala mě zlobit achilovka," vysvětluje talentovaný gólmana a jedním dechem dodává, že se nejednalo o žádný větší zádrhel. „Už je to dobré. Dávám si na to sice trochu pozor, ale mělo by to být v pořádku," ujistí.



Určité tréninkové manko však přece jen nabral. Při kondičním soustředění na Lipně, kde jeho spoluhráči potili krev na kole i po svých, trávil hodně času v bazénu. „To mi doporučili lékaři. Kdybych absolvoval stejný program jako kluci, to by moje noha asi nevydržela. Hodně jsem plaval, což bylo také dost náročné. Kluci to ale tak nebrali. Dělali si ze mě legraci, že oni tam makají a já mám wellness," směje se.



Veškeré úlevy už jsou však minulostí. Nyní trénuje naplno. „Dělám všechno jako ostatní," přikývne. Je si vědom, že i pro gólmany je fyzická kondice velice důležitá. „Všichni potřebují trénovat. Snažím se to dohánět i ve svém volnu. Chci být na sezonu maximálně připraven."



O týden kratší dovolenou bral jako realitu a bez remcání se do tréninků zapojil o týden dříve než někteří jeho spoluhráči. „Vzhledem ke zranění i věku jsem s tím počítal," smířlivě přikývne.



Přestože se v tomto týdnu jedná spíše o zapracování před nástupem na led, rozhodně nemají hokejisté nějakou přehnanou pohodu. „Docela makáme. Jsou to dvě hodinky denně. Určitě je dobře, že půjdeme na led zatažení a v pondělí na to můžeme vlítnout pořádně zostra," těší se na první tréninky na ledě.



Ty hokejisté Motoru absolvují na ledě Pouzar centra ve Čtyřech Dvorech, kde bývá celoročně citelné chladno. To prý ale gólmanům při tréninku až tolik nevadí. „Zima je tam. To je pravda. Ale třeba loni, když jsme tam trénovali, tak jsme dostávali tolik do těla, že jsme se pořádně zapotili," nemá písecký odchovanec problém se změnou prostředí.



V domovské Budvar aréně se mohou hokejisté těšit na novou multifunkční kostku. „Doufám, že tam bude co nejméně opakovaček, při kterých budu mít puk za brankovou čarou," neskrývá mladík dobrou náladu. „Těším se na to. Kostka vypadá moc pěkně, nové budou i mantinely. Už aby to vypuklo," vyhlíží David Gába blížící se hokejovou sezonu.