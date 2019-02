České Budějovice – Hokejisté ČEZ Motoru zklamali své fanoušky a ve 44. kole první Chance ligy prohráli po špatném výkonu s nováčkem soutěže Porubou 0:4. První čtvrtinu základní části soutěže uzavřou v sobotu ve Vsetíně (17.30).

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Domácí vsadili na vítěznou sestavu z posledního utkání ve Frýdku. Na marodce jsou Kutlák a Dunn, mimo hru zůstal J. Doktor. Do branky soupeře se postavil exbudějovický Kůdela a vedl si výborně. Bohužel…

Utkání mělo klasický začátek, jako to už většinou v Budvar aréně bývá. Mohutný nápor domácích, hostující gólman odolává jen s vypětím všech sil. Jenže gól žádný a z ojedinělé akce jde do vedení Poruba. Po zaváhání obrany Motoru prostřelil Strmeně Václavek.

Ani další velké možnosti domácích brankou neskončily, i když šance po Doležala a Pýchy po gólu doslova volaly, takže poprvé šli do kabin překvapivě s jednobrankový náskokem Ostravané.

„Je to stejné jako v každém domácím zápase. Prvních deset minut dominujeme, ale střelecky jsme se bohužel neprosadili. Soupeř se pak jednou dostane k nám a hned z toho dá gól. Je to škoda, ale musíme se pořád tlačit do branky, dokud nám to tam nespadne,“ zhodnotil první třetinu útočník Motoru Jakub Doktor, na kterého tentokrát místo v sestavě nezbylo.

Po změně stran Gilbert přece jen dotlačil kotouč za Kůdelova záda, ale gól nemohl být uznán pro postavení útočícího hráče v brankovišti. Sporný výrok sudích, ale gól neplatil…

Hráči ve žlutých dresech nadále tlačili, ale bylo to z jejich strany příliš lopotné. Obrovskou šanci na vyrovnání měl Šimánek, ale ani on kotouč do branky nedotlačil.

Jenže stačilo zbytečné vyloučení Pavlina, perfektně sehraná přesilovka ze strany Poruby (oproti početním výhodám domácích…) a Zdeněk zvýšil už na 0:2.

„Bohužel stále bušíme do vrat, ale opět jsme se nedokázali prosadit. V koncovce se trápíme. Soupeř se dostal v přesilovce do jedné šance a hned ji proměnil. Nám se naopak přesilovky nedaří,“ posmutněle hodnotil Doktor druhou třetinu.

Snaha domácímu celku přít nešla, ale v závěrečném dějství už to byla křeč. Šimánek netrefil poloprázdnou branku.

Postupem času už to byl spíše zmar. Motor si nebyl schopen vynutit trvalejší tlak a soupeř víceméně s přehledem kontroloval svůj dvoubrankový náskok. Když hráli domácí v avizované výhodě v sedmi a následoval dvouminutový trest, jen to dokumentovalo beznaděj z domácí strany…

Závěr byl tristní. Urbanec do prázdné branky při power play a po něm Dufek upravili na konečných 0:4.

Branky a nahrávky: 12. Václavek (R. Toman, Ďurač), 36. Zdeněk (Illeš, Guman), 59. Urbanec (R. Toman), 60. Dufek (Káňa, Pastor). Vyloučení: 5:6, využití: 0:1. Rozhodčí: Jechoutek, Micka – Pechánek, Bohunek. Diváci: 5311.

ČEZ Motor: Strmeň – Fillman, Vydarený, M. Jandus, Plášil, Pavlin, Pýcha, – Babka, Šimánek, Beránek – Heřman, R. Přikryl, Čermák – Zd. Doležal, Gilbert, M. Novák – Endál, Bradley, Karabáček – Dančišin. Trenéři Prospal a Totter.

Pozápasová tisková konference měla tentokrát hodně netradiční průběh, domácí trenér Válav Prospal pozval novináře i trenéra hostí do kabiny svého týmu se slovy: "Společně vyhráváme i prohráváme. Hokej se hraje na góly a my jsme žádný nedali, proto jsme prohráli. Všíchni jsme zodppovědní za výkon týmu. Jsme všichni na jedné lodi, tak se ptejte kteréhokoliv hráče, proč tomu tak bylo."

Hodnocení se ujal kapitán René Vydarený: "Na zápas se pečlivě připravujeme, ale když se začne hrát, tak nejsme schopni dát gól. Nevím, jestli jsme splašení, ale šance nedokážeme proměnit. Jako bychom potom byli zklamaní z toho, že nedáme gól, a necháme se trochu uspat. Řekl bych, že teď hrajeme venku lépe než doma."

Trenér Poruby Miloš Holaň: "Nebylo to jednoduché utkání. Domácí měli v úvodu obrovský tlak. Vyhráli jsme i díky nadstandardnímu výkonu gólmana Kůdely. Výsledek je trochu zkreslený, 4:0 plně neodpovídá průběhu zápasu. Za tři body jsme moc rádi. Kluci bojovali. Tolik zblokovaných střel jsem neviděl ani v extralize."