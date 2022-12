Boleslavskou kabinou se prohnala viróza a klub dokonce požádal o přeložení zápasu. Jenže nakonec nebylo ze strany domácí celku zase až tak zle. Mužstvo bojovalo jako o život a odměnou mu byly tři body. „Věděli jsme, že se Boleslav potýká s nějakými nemocemi a zraněními, ale to nic nemění na faktu, že do zápasu musíme vstoupit s větším nasazením a energií,“ nebyl tentokrát vůbec spokojen trenér Motoru Jaroslav Modrý.

Po bezbrankové první třetině šli do vedení v přesilovce domácí. „Byl to šťastný gól. Soupeř ale bojoval a my jsme na jeho hru nenašli recept. Pomohl nám až vyrovnávací gól ve třetí třetině, po němž jsme si začali trochu víc věřit,“ nelíbil se mu tentokrát herní projev mužstva.

Když se Jihočeši po vyrovnání konečně nadechli a vypadalo to, že by mohli zápas zlomit na svou stranu, inkasovali strašně laciný gól z hole Fořta při vlastní přesilovce. „Byl to hloupý gól, který nás stál utkání. Byli tam dva naši hráči na jednoho domácího, v takové situaci musíme být silnější. Takový souboj nemůžeme prohrát a nechat soupeře vystřelit,“ nemohl kouč uvěřit. „Budu se opakovat, ale chybělo nám nasazení, větší bojovnost a srdíčko. To ukázal soupeř a byl také odměněn,“ jen smutně konstatoval.

Hosté přitom po většinu zápasu soupeře přehrávali a přestříleli ho (na střely na branku vyhráli 30:18). „Domácí hráli mimořádně obětavě. Blokovali střely a zaplatili daň, aby měli úspěch. Ale měli jsme střílet ještě víc. Hlavně při přesilovkách. Vyhrajeme buly, ale místo střely hledáme ještě nějakou fantastickou nahrávku. Musíme naši hru zjednodušit a zlepšit,“ má jasno. Také v defenzivě týmu bylo tentokrát nezvykle mnoho okének. „Hodně jsme propadali. Musíme více pomáhat našim obráncům a gólmanovi.“

Po tříměsíční pauze vynucené zraněním naskočil kanadský obránce Stuart Percy. Dostal hned roli klíčového beka týmu, ale herní výpadek na něm byl pochopitelně znát. „Je to rozdílový hokejista, který má přehled a dělá naši obranu lepší. Ale bude mu chvíli trvat, než se dostane do zápasového tempa,“ dobře si Modrý uvědomuje.