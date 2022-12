Přitom Jihočeši nezačali špatně, v samotném úvodu zápasu soupeře pořádně zmáčkli a vynutili si dvě přesilovky. Jenže místo vstřeleného gólu sami inkasovali. A tento moment jako by je srazil do kolen i pro zbytek zápasu. „Já bych neřekl, že nás položil první gól. Vyrazil nám dech spíše ten druhý. Najednou nám to připadalo jako strašně velká hora, na kterou nemůžeme vylézt,“ smutně konstatoval trenér Jaroslav Modrý. „Musíme být lepší, pořád věřit. Bylo pořád plno času s utkáním něco udělat. Chyběla nám ale větší energie a víra. Lehkost, jednoduchost a přímočarost. Nehráli jsme pospolu. Musíme se prostě zlepšit.“

Inkasovaný gól při vlastní přesilovce ale samozřejmě zamrzel. „Místo, abychom dali gól a vzali si momentum zápasu na svou stranu, tak jsme sami inkasovali. To se může stát. Ale neviděl jsem tam potom hladovost, jakou míváme hlavně v domácích zápasech. Víra, že se dostaneme zpátky do utkání. To jsou věci, které nás vždycky zdobily. Měli jsme několik šancí, hráli jsme přesilovku pět na tři, ale nejsme schopni dát gól,“ kroutil hlavou. „Musíme poblahopřát soupeři, který hrál obětavě a dobře mu zachytal gólman. Nedokázali jsme dostat puk za jeho záda,“ dodal.

Západočeši měli na svém kontě v utkání devět vyloučených, ale přesilovky byly tentokrát černou můrou Motoru. „Také je však třeba dát kredit soupeři, který dobře a obětavě bránil,“ namítl kouč. „Zblokoval spoustu střel. Padal do nich tak, že se skutečně chtěl nechat pukem trefit. Nebyly to jen nějaké náznaky. Touhou po vítězství nás hosté přehráli,“ uznal Modrý.

Karlovarský asistent trenéra Vojtěch Šik na úvod svého hodnocení poděkoval skupince fanoušků, která se za hosty na jih Čech vypravila. „Nechtěli jsme ztrácet kotouče, což nás v poslední době trápilo, a snažili jsme se nebýt vylučováni. To první se nám povedlo, ale to druhé ne. Kredit však patří všem hráčům, kteří oslabení ubránili. Celé mužstvo bylo semknuté, ale musíme to potvrdit i v dalších utkáních. Nemůžeme střídat dobré a špatné výkony. Jsme rádi za tři body, ale musíme na to navázat,“ měl jasno.