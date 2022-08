Na útulném stadionku v Příbrami (kladenský svatostánek stále ještě prochází rekonstrukcí), kde hrává i naše reprezentace, omlazená hostující sestava doslova propásla úvodní třetinu. Jihočeši jako by na ledě vůbec nebyli, na střely na branku ji prohráli 3:14 a průběžný stav 0:3 po úvodním dějství byl ještě milosrdný. „U našich mladých kluků mi chybí větší zarputilost i hrdost, že reprezentují náš klub. Člověk čeká, že nechají na ledě všechno. To mi tam chybělo především,“ kroutil hlavou trenér Jaroslav Modrý.

Z toho byl výrazně zklamaný. „Ti kluci dostali šanci ukázat, že mohou mít v týmu větší roli. Dostali prostor na přesilovce i na oslabení. Hrajeme na menší počet hráčů, aby měl každý pořádný ice time a mohl nám ukázat, co dokáže. Jsem z toho zklamaný a mrzí mě to,“ neskrýval trenér značné rozpaky z výkonu svého omlazeného týmu. „Určitě kluky neházím přes palubu. To v žádném případě. Jsou pořád součástí našeho klubu. Spíše si říkám, kde jsem mohl udělat něco lepšího, abych z nich dostal víc,“ přemítal.

Ve druhé třetině šel výkon českobudějovického celku přece jen nahoru. Pomohla tomu i blesková bouře v kabině. Slovy klasika, bylo to krátké, ale intenzivní. „Z naší strany to ale byl spíše jen takový záchvěv. Je třeba také vidět, že druhý tým už nebojuje tak na krev jako na začátku. Dali jsme dva góly, dostávali jsme se zpátky do zápasu, ale zase uděláme chybu a sami si ublížíme. Utkání nám pak znovu uteče. Musíme se pořád učit, ale trochu rychleji,“ vzkazuje svým svěřencům. „Máme kluky, kteří nás reprezentovali na mistrovství světa do dvaceti let a měli by v našem týmu převzít větší roli. Chybí mi ale u nich větší nasazení a bojovnost.,“ znovu zopakuje.

Motor letos poprvé prohrál, v Příbrami proti Kladnu rozhodla hned první třetina

Ukazuje se, že mužstvo zřejmě opět potáhnou zkušení hráči. „To je realita,“ přikývne kouč. „Zároveň je naše práce, abychom z mladých kluků dostali víc. Musí pochopit, o čem hokej je. Ten se nemění, pořád je stejný.“

Vůbec poprvé se v Motoru v roli kapitána objevil Roman Vráblík a nová funkce ho i přes značný týmový neúspěch vyburcovala k velice slušnému výkonu. „Je to jeden z našich úkolů učit kluky, jak se stát lídry týmu. Vráblas měl loni v týmu nějakou pozici. Teď se bude muset naučit být zodpovědnější a spolykat více minut. Z obrany nám odešli Piskáček a Štich, takže on bude muset přinést pro tým něco navíc, abychom měli úspěch.“

Ve čtvrtek nastoupí Modrého tým proti Třebíči, která se v úterý blýskla výhrou 3:2 v Brně s Kometou. „Nad našimi mladíky rozhodně nelámeme hůl. Jsem rád, že mohu pracovat s mladými hráči. To je naše role a musíme ukázat, jak jsme dobří trenéři, abychom je zlepšili,“ má jasno Jaroslav Modrý.