České Budějovice – Další posilu hlásí hokejový ČEZ Motor. Prozatím přicházela do týmu především zkušenost, v případě útočníka Josefa Mikysky je to ale jinak. Dvacetiletý talentovaný forvard přichází z Liberce jako velký příslib do budoucna.

Josef Mikyska ještě v dresu Benátek nad Jizerou | Foto: Deník

Bývalý mládežnický reprezentant, který trápil Motor ve čtvrtfinálové sérii letošního prvoligového play off v dresu Benátek nad Jizerou a měl o přesun na jih Čech veliký zájem, přichází na roční hostování s následnou možností přestupu.



Šikovný útočník pochází ze severočeského Frýdlantu, hokejově vyrostl zejména v liberecké mládežnické líhni. Od čtrnácti let už hrál za starší dorost a v této kategorii byl později i druhým nejproduktivnějším hráčem celé extraligy. Na část sezony 2011 – 12 si odskočil i do nadnárodní MHL, kde hájil barvy Tatranských Vlků ze Spišské Nové Vsi, tehdejší líhně týmu KHL z Popradu.



Po návratu se zapojil i do přípravy libereckého A týmu, ale v něm dostal šanci pouze v uplynulé sezoně, kdy zasáhl do šesti duelů play out a jednoho zápasu Ligy mistrů. Jinak ale působil převážně na farmě v Benátkách, kde se mu velice dařilo, vždyť ve dvaceti letech dokázal nastřádat v uplynulé sezoně úctyhodných 44 kanadských bodů.



Řádně trápil i českobudějovické protihráče v semifinále play off první ligy, kde si ho hodně všímalo i vedení Motoru. „Je to hráč velmi šikovný na puku, s dobrým čtením hry a přes svou subtilní postavu je velmi odolný v osobních soubojích a je použitelný i do přesilovky. Proto jsme o něj projevili zájem a pokud se naše předpoklady potvrdí a Mikyska do našeho mužstva zapadne, jsme s Libercem domluveni na jeho případném přestupu," odhaluje pozadí příchodu nové posily generální manažer klubu Stanislav Bednařík.



Mikyska se na jihu Čech představí jako člen Motoru poprvé v pondělí, kdy mužstvo zahájí letní přípravu na další sezonu.