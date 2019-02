České Budějovice – S přehledem zvládli hokejisté ČEZ Motoru dohrávku s Litoměřicemi. Vyhráli 5:1 a v tabulce první Chance ligy se dotáhli na rozdíl jediného bodu na třetí Kladno. Ve středu je čeká další důležitý zápas s Přerovem (17.30).

Václav Svach se stal v šestnácti a půl letech nejmladším obráncem, který nastoupil za první tým Motoru. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Konečně zase jednou trochu klidnější zápas. Jihočeši vyhráli po měsíci o více než dva góly. „Věděli jsme, že přijíždí hodně dobrý soupeř, který z posledních sedmi zápasů šest vyhrál. V tabulce je hned za námi, takže pro nás to bylo velice důležité utkání,“ byl si vědom trenér vítězů Václav Prospal. „Určitě to nebyl jednoduchý zápas. Hlavně ze začátku. Ale napadaly nám tam přesilovkové góly a tím pro nás pak byl zbytek duelu jednodušší.“



Přesilovky jsou dlouhodobě problémem českobudějovického týmu. Tentokrát v nich dokázal dát tři góly. „V přesilovkách nás tlačí bota celý rok. Tentokrát nám vyšly a pomohly nám vyhrát zápas. Pro tým je to určitě plus,“ ocenil Prospal.



Nejen tři přesilovkové góly, ale také obětavost při vlastním oslabení. To byl další faktor, který nasměroval Motor k vítězství. Jiří Šimánek ve čtyřiceti letech neváhal skočit do střely, za což sklidil velký aplaus publika. „Ostatní kluci vidí, co jsou naši veteráni Šimi s Rendou Vydareným obětovat pro to, aby tým vyhrál. To je strašně důležité,“ ocenil Prospal přístup obou zkušených hráčů.



Kouč Litoměřic David Bruk uznal, že soupeř vyhrál právem. „Tři body patří domácím zaslouženě,“ souhlasně přikývl. „Zápas jsme si zkomplikovali jedenácti vyloučeními v prvních dvou třetinách. Tlaku domácích nešlo odolat. To byl zásadní problém. Pak už jsme se nedostali vůbec do zápasu. Je fakt, že některé výroky sudích mi přišly dost přísné, ale rozhodčí si je v každém případě obhájí,“ dodal smířlivě.



V brance Motoru se znovu objevil Petr Kváča, jenž se vrátil z hostování v extraligovém Třinci. Tam ale vinou zranění odchytal pouhé dva zápasy. „Věříme tomu, že když se vrátil Kvak, tak to pomůže Honzovi Strmeňovi, aby si odpočinul. Kvak se zase potřebuje dostat do zápasové rytmu. V Třinci nasál atmosféru extraligy, ale moc utkání tam neodchytal. Pomalu se blížíme ke klíčové fázi sezony a určitě chceme, aby se dostal do pohody. V žádném případě to ale neznamená, že bude chytat všechno a Honza bude jenom koukat ze střídačky,“ naznačil trenér Prospal strategii v nasazování brankářů.



Na konci ledna definitivně vyprší přestupní termín. Na nějaké velké posilování už to ale v Motoru nevypadá. „Pořád se ještě rozhlížíme, ale hlavně pracujeme s mužstvem, který tady máme. Náš kádr považuji z devadesáti devíti procent za uzavřený. Budeme pracovat s hráči, které tady máme,“ ujistí Václav Prospal.