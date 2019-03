Sice začal s hokejem až ve třinácti letech, ale jeho kariéra pak vzala bleskový spád. Přeskočil kategorii mladšího dorostu a šel rovnou do staršího. „Dřív to ale bylo normální, že lepší hráči kategorii přeskočili,“ připomene s úsměvem.

Před vstupem do prvního týmu Motoru si ještě odskočil do Vimperku, který hrál národní ligu. „Trenér Horešovský se rozhodoval mezi mnou a Láďou Koldou. Vybral si Láďu, ale mně rok ve Vimperku pomohl. Hrál se tam výborný hokej a dostával jsem na ledě hodně prostoru. Šel jsem výkonnostně hodně nahoru,“ nedá dopustit na někdejší hokejovou baštu.

Trenér Pražák si také nadějného beka rychle stáhl zpátky pod Černou věž. Míšek se stal rychle jednou z opor týmu a brzy přišla také první pozvánka do národního týmu. „V polovině sezony jsem jel do Moskvy na Izvestije. Hrával jsem v obraně s Frantou Jounem, který byl lepší než já. Ale po nepovedené olympiádě v Lake Placid začali dostával šanci mladší hráči a také měli přednost větší obránci, takže doktor Bukač ukázal na mě,“ říká ke své reprezentační premiéře.

V další sezoně už jel na mistrovství světa do Švédska, odkud si přivezl bronz. To byl ale bohužel jediný velký turnaj, který stačil absolvovat.

„Na začátku další sezony byl Kanadský pohár. Předtím jsme byli na soustředění v Nymburce a v Teplicích, kde nám brali krev, aby věděli, jak jsme připraveni. Doktor Trefný si mě s trenérem Bukačem zavolal, že mám zvýšené jaterní testy. To bylo dva týdny před Kanadským pohárem. Rok jsem s tím laboroval. Zkoušel jsem trénovat, chodil na odběry krve, pak třeba zase měsíc nic nedělal. Po roce mi lékař doporučil skončit s hokejem,“ vysvětluje. Na vině byla zřejmě přechozená žloutenka typu B.

Na hokej ale nezanevřel. Vystudoval FTVS v Praze a začal se věnovat trenérské činnosti. Se starším dorostem pražské Sparty získal federální titul a jako lodivod reprezentační osmnáctky dovedl náš tým ke zlatu na mistrovství Evropy v roce 1991 v Prešově. Dva roky trénoval ve Finsku a pak dlouhé roky působil na hokejovém svazu jako manažer mládežnických reprezentací. Dvanáct let byl také členem různých komisí mezinárodní hokejové federace.

Z hokejového svazu se před osmi lety vrátil do Českých Budějovic, ale už v roli obchodního manažera. Tuto funkci vykonává v ČEZ Motoru dodnes. „Přímo od sportu je to sice dost vzdálené, ale docela se mi při shánění partnerů začalo dařit. Také proto, že místní firmy přijaly hokej v Budějovicích za svůj a chtějí pomáhat. Značka Motor otevírá dveře. Máme ale také našim partnerům co nabídnout. A oni jsou rádi, že jsou s ním spojeni. Firmám se daří, takže mají z čeho dávat. A chtějí být součástí klubu. To je to hlavní,“ chválí si Petr Míšek, jenž má v současné době v klubu na starosti úctyhodnou stovku sponzorů.