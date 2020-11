Ráz utkání dal nešťastně inkasovaný gól hned ve čtvrté minutě zápasu, kdy se kotouč odrazil po střílené nahrávce domácího Gernáta od Venkrbcovy brusle do vlastní branky. „Úvodní střídání byla z naší strany celkem dobrá. Možná mohla být při prvním gólu o něco lepší komunikace mezi obranou a útokem, ale v tom momentu byli všichni naši hráči v pozicích, ve kterých měli být. Včetně Matouše Venkrbce, od jehož brusle se puk odrazil a změnil směr takovým způsobem, že na to Marek Čiliak v brance nemohl zareagovat,“ vrací se trenér Václav Prospal ke smolné první brance. „Bylo to jenom vyústění toho, v jakém rozpoložení se tým nachází.“

Inkasovanou branku svým svěřencům nevyčítal, ale další průběh první třetiny ano. „Nelíbilo se mi, že jsme po gólu dali hlavy dolů a zatřáslo to s námi. Celou první třetinu jsme byli zaražení a ustrašení. Báli jsme se hrát, v útočném pásmu jsme se absolutně neudrželi na kotouči. V první třetině jsme měli pět střel, to je strašně málo,“ nemohl být spokojen.

Zbytečný byl podle něj i druhý inkasovaný gól. „Nechali jsme se přetlačit v rohu a pak jsme nepokryli domácího hráče v předbrankovém prostoru. První třetina byla z naší strany bojácná. To nechceme dopustit za žádného stavu. Jsme tým, který dokáže pracovat, ať je jakékoliv skóre,“ má trenér jasno.

V úvodu druhého dějství sice Jihočeši dostali po rychlém přečíslení třetí branku, ale jejich výkon šel přece jen nahoru. „I když skóre narůstalo proti nám, tak od druhé třetiny začal být náš výkon živější a ztratili jsme zábrany,“ všiml si. „Hráli jsme proti velice kvalitnímu soupeři. To je třeba zdůraznit. První vstřelený gól nás zvedl, přestože jsme potom udělali chybu, nechali se vyloučit a soupeř to potrestal. Přidali jsme v přesilovce i druhý gól, když to náš bek Karel Plášil vzal na sebe. Bylo to sice už na 5:2, ale alespoň naše hra vypadala přece jen lépe.“

Konečný výsledek trenéra pochopitelně potěšit nemohl, ale na utkání neviděl jen samá negativa. „Samozřejmě nemohu říct, že bychom hráli nějak fantasticky. Ale od druhé a třetí třetiny se nějakým způsobem můžeme odrazit. Chybí nám obecně větší produktivita, ale využili jsme dvě přesilovky, což je bezpochyby pozitivní,“ konstatuje.

Ocenil také bojovnost svých svěřenců. „Bylo sympatické, že jsme ve třetí třetině i za nepříznivého stavu nepřestali hrát. Nikdo nehodil ručník do ringu a šlapali jsme až do konce. Poslední dvě třetiny by nás mohly posunout dál. Všichni chceme vyhrávat a drtí nás, že stále ještě nemáme vítězství. V kabině z toho samozřejmě nemáme dobrý pocit,“ nijak neskrývá.

Po šestém inkasovaném gólu opustil branku gólman Marek Čiliak a nahradil ho mladík Patera, který už neinkasoval. „Po druhé třetině jsme se s Markem domluvili, že když dostane ještě jeden gól, tak půjde z branky. I v návaznosti na to, že Patýs dlouho nechytal, tak aby zase dostal šanci,“ vysvětluje Prospal střídání brankářů.