V budějovickém brankovišti definitivně končí Marek Čiliak. Motor se dohodl se slovenským brankářem na ukončení jeho angažmá.

Náhrada přichází opravdu kvalitní. Hrachovina dokázal dvakrát získat finský titul, v předminulé sezoně byl oporou nejlepšího týmu základní části nedohrané extraligy z Liberce. V uplynulém ročníku se mu ve Finsku tolik nedařilo, ale při debutu v reprezentaci si hned připsal vychytanou nulu.

Šestadvacetiletý gólman se zkušenostmi z KHL i Švýcarska se teď do Tipsport extraligy vrací a na jihu Čech podepsal roční smlouvu. „Letos měl ve Finsku špatnou sezónu. Věříme, že my jako klub mu pomůžeme se vrátit k výkonům, které předváděl v předchozím ročníku v Liberci a on pomůže nám a bude plnit roli jednoznačné jedničky a zařadí se opět mezi nejlepší brankáře extraligy,“ shrnuje očekávání asistent trenéra Patrik Martinec.