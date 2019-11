„Věděli jsme, že půjde o těžkou a vyrovnanou soutěž, a průběh to jen potvrzuje. Každý může porazit každého, i když pražští Inženýři a brněnská Masaryčka přeci jen trochu ostatním odskočili,“ říká David Oulík, trenér Black Dogs. Jeho tým v osmičlenné soutěži zatím zdolal BO Ostrava 4:3, VUT Cavaliers Brno 6:1 a 2:4 a prohrál s Akademiky Plzeň 6:3, Olomouckou UP 2:6, pražskými Engineers 1:4 a naposledy po nevídané přestřelce smolně s UK Praha 7:6. V tabulce mu patří čtvrté místo. Vedou Engineers Prague před HC Masaryk University Brno a HC Univerzita Palackého v Olomouci.

„Máme hodně dobrý tým s výbornými individualitami. Jen se to musí potkat v týmové práci. To je náš hlavní cíl před play off, které se bude hrát o Pohár Jana Palacha. Máme na to ještě deset kol,“ dodává David Oulík. S týmem je třikrát týdně na ledě a dvakrát na suchu, už to naznačuje, že nejde o žádnou „operetní“ ligu. Ostatně, do Hokejového centra Pouzar chodí Černé psy podpořit dvě až tří stovky diváků.

Význam univerzitní ligy pro region má zvýraznit i chystané memorandum o spolupráci mezi VŠTE a ČEZ Motor České Budějovice. Vždyť ne ve všech baštách českého hokeje vysokoškolské týmy, umožňující hrát svým studentům kvalitní soutěž, jsou. Třeba severní a východní Čechy, kde jsou extraligové kluby, v univerzitní lize zastoupení nemají. „Je si toho třeba vážit, že na VŠTE lední hokej podporují,“ poznamenává trenér.

Podle pravidel, umožňujících do utkání nasadit i tři hráče z druhé ligy, Black Dogs spolupracují i s týmy z Písku, Tábora a českobudějovickým David Servisem. Jde ale jen o doplnění, výpomoc. Jinak hrají vlastní hráči, kteří jsou řádnými studenty VŠTE. Vedení klubu už ale sleduje i hokejisty v maturitních ročnících středních škol, z nichž mohou být budoucí studenti VŠTE. Právě ti by měli tým v příští sezoně doplnit. Hráli by soutěž, která má i díky podpoře Českého svazu ledního hokeje, agentury BPA a generálního partnera Tipsport, profesionální zázemí a organizaci.

„S Evropskou univerzitní ligou, kterou jsme hráli vloni, se to nedá vůbec srovnávat. Českou soutěž nám mohou všude jen závidět. Je to skvělý projekt pro hráče studující vysoké školy,“ dodává David Oulík Trochu opomíjený český univerzitní sport tak dostal díky lednímu hokeji opravdu silný impuls. (zz)