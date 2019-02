České Budějovice – V letošním premiérovém domácím utkání nového ročníku první WSM ligy deklasovali hokejisté ČEZ Motoru po velmi dobrém výkonu ambiciózní Slavii Praha 5:1. Další duel sehrají v sobotu v Havířově (17.30).

Domácí celek postrádá gólmany Kváču (nováčkovský kemp Colorada) s Bláhou (dává se dohromady po zranění), obránce Muchu (s kolenem ho čeká artroskopický zákrok) a útočníka Květoně (rehabilituje po operaci kolena). Trenéři tak poslali do zápasu vítěznou sestavu z prvního utkání v Litoměřicích.



Na úvod sezony zazpíval státní hymnu dětský pěvecký sbor Canzonetta, domácí celek představil zbrusu nové (slušivé) dresy a pak už se mohlo začít naostro.



V úvodní třetině byli domácí lepší, ale dlouho nemohli najít recepis na talentovaného mladíka Frodla v brance soupeře. Slávista vychytal ve velké šanci M. Nováka, při blafáku Crowdera už diváci dokonce zvedali ruce, jenže gólman sešívaných jim svým betonem na poslední chvíli radost překazil.



Hosté spoléhali hlavně na brejky, ale celkem nebezpečné. Po jednom z nich mířil vedle Kubica a při možnosti Šafránka doslova čaroval Gába.



Závěr třetiny patřil Jihočechům, kteří dvakrát krásnými góly rozjásali zaplněné hlediště. Nejprve se z prostoru mezi kruhy trefil nekrytý Heřman a pouhých devět vteřin před první sirénou vysunul Nedorost do sóla Vlčka, jenž překonal Frodla ukázkovým blafákem.



„Hrajeme dobře,“ ocenil po první třetině i gólman Motoru Ondřej Bláha, jenž se po operaci kolena pomalu chystá na návrat do hry. „Dva góly byly vyústěním našeho tlaku. Je to hezký začátek sezony. Přišel plný dům, daří se nám a hraje se opravdu záživný hokej,“ nešetřil chválou.



Jeho spoluhráči mu dělali radost i po změně stran. Záhy to mohlo být už 3:0. Kanaďan Crowder však asi jenom sám ví, jak dokázal nedopravit kotouč do prázdné branky po střele M. Nováka.



To jeho krajan Fillman měl lepší mušku a v polovině zápasu se trefil báječně do horního růžku – 3:0.



Pražany nevrátila do hry ani dlouhá série přesilovek. Z toho téměř dvě minuty navíc hráli pět na tři. Ale Motor pozorně bránil. A co prošlo, pochytal pozorný Gába v brance. „Pokračujeme ve výborném výkonu z první třetiny. Podařilo se nám přidat důležitý třetí gól a pak jsme zvládli dlouhou hru v oslabení. Přesilovky Slavii trochu vrátily do hry, kluci to však perfektně odbránili. Hrajeme v pohodě a věřím, že zápas dotáhneme do vítězného konce,“ i po skončení druhého dějství mohl Ondřej Bláha pochválit své kamarády.



On sám si na zápas musí ještě nějaký čas počkat. „Tenhle týden jsem se teprve zapojil do plného tréninku. Musím dohnat tréninkové manko. Tři měsíce jsou přece jen dlouhá doba. Počítám, že tak za měsíc budu připraven.“

Chytat sice gólman Motoru ještě nemůže, ale smutnit také nemusel. Jeho tým totiž ve třetí třetině kontroloval svůj tříbrankový náskok.



A navíc přidal i čtvrtý gól. Tim Crowder si nabruslil po pravém křídle a báječnou bombou zaznamenal svůj premiérový gól v dresu Motoru. Když důrazný M. Novák dostrkal kotouč za záda Frodla ještě jednou, mohla znít zaplněnou Budvar arénou oblíbená „Pátá“.



Radost nemohl vítězům pokazit ani čestný úspěch Slavie v 59. min., kterým Kubica na poslední chvíli připravil o nulu výborného Davida Gábu.



Branky a nahrávky: 18. Heřman (Pajič, Fillman), 20. Vlček (Nedorost, Čermák), 31. Fillman (F. Novák, Nedorost), 48. Crowder (Vlček, Pýcha), 51. M. Novák (Fillman, Galamboš) – 59. Kubica (Šagát, Holý). Vyloučení: 6:5, bez využití. Rozhodčí: Wagner, Luczków – Votrubec, Ševic. Diváci: 6282.

ČEZ Motor: Gába – Fillman, F. Novák, Kutlák, Vráblík, Pavlin, Pýcha – Čermák, Vlček, Nedorost – Crowder, Galamboš, M. Novák – Dostálek, Pajič, Heřman – Šulek, Káník, Marcel. Trenéři Stavjaňa, Štrba a Bombic.

Hlasy trenérů - Antonín Stavjaňa (Motor): "Výsledek vypadá jednoznačně, ale Slavia má dobrý tým, i když se jí zápas nepovedl. Pomohly nám dva slepené góly na konci první třetiny a dobře jsme odbránili dvě oslabení ve třech. Trošku nás jenom mrzí, že jsme v závěru povolili a neumožnili Davidu Gábovi vychytat nulu."

Jan Srdínko (Slavia): "Zápas nám nevyšel. Neměli jsme sice špatný vstup, ale dva slepené góly nás srazily. To se proti takovému soupeři těžko dohání. Za stavu 3:0 jsme trestuhodně promarnili dvě přesilovky pět na tři."