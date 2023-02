ANKETA: Milevsko jde dál ze druhého místa, kam až to dotáhne v play off KL?

/FOTOGALERIE/ Posledním kolem o víkendu skončila základní část Krajské ligy hokejistů. Milevští končí po výhře ve Veselí na druhém místě tabulky. Do play off jdou proti HC Strakonice a začínají v pátek 17. února doma. Kam až to dotáhnou? Svůj názor můžete vyjádřit v anketě na konci článku.

Milevsko vyhrálo ve Veselí a jde dál ze druhého místa. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle