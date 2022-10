Dnes se podívejte na výpady na žebřinách, které jsou určené k posílení stehen a hýždí. Jak na to? Postavte se zády k žebřinám a zapřete si jednu nohu. Druhou nohou provádějte dřep tak, aby se stehno dostalo do roviny s podlahou. Podstatné je, aby koleno mířilo nad špičku, nikoliv dovnitř nebo ven. Více opět ve videu.

Videoseriál: Cvičení se Sokolem, startujeme výponem na žebřinách

Včera jste se mohli podívat, jak se správně provádějí výpony na žebřinách.

A pokud to ještě nevíte, sokolovny napříč republikou otvírají svoje dveře a lákají veřejnost, aby se přišla podívat, co se v sokolovnách děje. V rámci tradiční akce Sokol spolu v pohybu, která je součástí evropského týdne European week of sport, se koná více než 200 akcí ve 183 sokolovnách. Všechny tyto akce spojuje slogan #BeActive.

Zde se můžete podívat, kterou sokolovnu máte nejblíž a co se tam pro vás chystá a do čeho se můžete zapojit.

Do pátku 30. září máte možnost zajít do nejbližší sokolovny a vyzkoušet, co tam na vás nebo vaše děti čeká. Rádi se vám budou věnovat zkušení trenéři a cvičitelé. Určitě se s nimi domluvíte na tom, která náplň Sokola by byla pro vaše potřeby nejlepší.